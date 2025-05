Ruskou delegaci v Turecku vede jeden z čelných ideologů. Je známý falšováním historie, říká politolog

Poprvé od jara roku 2022 se mají ve čtvrtek setkat tváří v tvář vyjednávací týmy Ukrajiny a Ruska. Zatím ale není pořád jasné, jestli rozhovory vůbec začnou. Podle mluvčí ruské diplomacie bylo jednání přesunuto na odpoledne. „Vladimir Medinskij, které povede ruskou delegaci, je jeden z čelných ruských ideologů. Silně se angažuje ve falšování historie,“ říká politolog Jan Šír z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Rozhovor Praha 14:24 15. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Putinův poradce a exministr kultury Vladimir Medinskij | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Ruskou delegaci nakonec vede Putinův poradce Vladimir Medinskij, který vedl už první přímé jednání před třemi lety. Jak významné má v ruské hierarchii postavení?

Je určitě jedním z čelných ideologů ruského fašismu. Je to člověk, který se silně angažuje zejména ve falšování historie a předávání hlavních ideologických narativů spojených s ruskou exkluzivitou a velikostí mladším generacím.

Vešel ve známost jako autor některých učebnic dějepisu pro nižší ročníky základních a středních škol. Je to člověk, který na veřejné scéně určitě patří mezi výrazné figury. Nakolik reálně rozhoduje o tom, jak bude vypadat aktuální válečná mašinérie, tím si jist nejsem. A vzhledem k tomu, že nemá oficiální pozici, tak samozřejmě nemůže mít ani kompetence cokoliv podepisovat.

Jak ho vnímají Ukrajinci, když už mají zkušenost z prvních rozhovorů, které nakonec skončili bez výsledku?

Ukrajinci nejsou nějak vztahovační. Oni chápou, že je součástí ruské mašinérie, která proti Ukrajině vede válku. Nicméně pokud vím, tak Medinského skandály sahaly samozřejmě v minulosti i na Ukrajinu, protože velká část historizujících narativů, které ruská propaganda šíří, se týká i Ukrajiny coby subjektu mezinárodních vztahů.

Medinskij sám má i rodinné kořeny na Ukrajině. Takže to je asi taková perlička nebo nějaký bonbonek. Ale že by se k tomu vztahovaly nějaké zvláštní sentimenty na Ukrajině, jsem nepozoroval, ani si to nemyslím.

V každém případě v ruské delegaci není nikdo z představitelů vlády. Je jasné, kdo bude nakonec zastupovat Ukrajinu? Prezident Zelenskyj je sice taky v Turecku, ale v Ankaře, kde se sešli ministři zahraničí zemí NATO, a navíc obvinil Rusko z toho, že do Istanbulu vyslali jen atrapy.

Existuje i něco, jako je diplomatický protokol. Za ruskou stranu povede delegaci osoba, která je osobně spojena s hlavou státu, ale nezaujímá žádnou titulární funkci ve státní hierarchii.

Tipuji, že jeho protějškem mohou být asi šéf administrace prezidenta Zelenského Andrij Jermak nebo poradce pro zahraniční otázky Mychajlo Podoljak. Tím, koho ruská strana do delegace navolila, do velké míry omezila to, s kým se mohou setkat z ukrajinské strany.

Jak významné podle vás tedy bude, pokud spolu budou opravdu Rusové a Ukrajinci poprvé po třech letech mluvit napřímo?

Mně se těžko spekuluje, protože ani neznáme formát rozhovoru. Jestli to budou dvoustranné rozhovory, jestli to budou třístranné rozhovory, jestli do nich bude zapojené ještě třeba nějaká čtvrtá strana, jestli rozhovory budou přímé, nepřímé… To je všechno otevřeno.

Ale v případě, že na něco takového dojde, to bude první oficiálně přiznaný kontakt z vedení obou válčících států po roce 2022. V tomto ohledu to může být známka toho, že diplomatické kanály nejsou zcela uzavřeny. Ale pokud jde o praktické výsledky, tak bych byl velice opatrný a skeptický.

Ukrajinci rozhovory nevítají

Poradce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Serhij Leščenko řekl serveru Seznam Zprávy, že Kyjev vnímá jako ústupek už jenom to, že vůbec na přímé rozhovory s Ruskem přistoupil. Je tohle podle vás názor i většinové ukrajinské společnosti? Vnímá to jako ústupek?

Samozřejmě. Rusko je agresor a s působením ruské armády na Ukrajině se táhne dlouhá historie těžko představitelný zvěrstev. Je to samozřejmě něco, co není nijak vítáno. Na druhé straně je to obrazem reality, že Rusové proti Ukrajině vedou válku a že mají na ni některé páky vlivu. Mimo jiné v podobě toho, že pod ruskou okupací se nachází několik milionů ukrajinských občanů, které ukrajinský stát nemůže jen tak hodit přes palubu.

Ukrajinci údajně chtějí v Istanbulu jednat výhradně o třicetidenním příměří. Je to taktika krok za krokem? Nejprve tedy příměří a potom možná jednání o míru.

Záleží na tom, jestli se ptáte na taktiku ukrajinské nebo ruské strany. Ukrajinci, stejně jako celá řada západních zemí, prioritizují otázku klidu zbraní, což by mělo vytvořit příznivé podmínky pro to, aby se mohlo jednat o dalších otázkách, které Rusko do urovnání ozbrojeného konfliktu zapojuje, a o kterých by rádo jednalo.

Pro Rusy je otázka příměří pouze jedna z mnoha. Agrese proti Ukrajině má samozřejmě sloužit z ruské strany jako určitý prostředek dosažení akceptace nových pravidel hry ve východní Evropě ze strany Západu. Takže předpokládám, že Rusové i nadále budou otázku klidu zbraní podmiňovat dosažením pokroku v dalších otázkách. Pro Rusy nebude otázka klidu zbraní aktuální ani atraktivní.