‚Velmi nepochopitelný postup.‘ Výroky z Prahy k vyhoštěným diplomatům si podle Moskvy odporují

Prohlášení představitelů českých úřadů k vyhoštění dvou ruských diplomatů si vzájemně odporují. Řekl to v pondělí Michail Brjuchanov, zástupce šéfky ruské vládní agentury Rossotrudničestvo, pro kterou vyhoštění diplomaté pracují. Vývoj událostí kolem těchto diplomatů přitom označil za „spontánní, velmi skandální a výhodný určitým zájmům třetích osob". Moskva 17:54 8. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pokud jde o oba diplomaty vypovězené z Česka, dál pracují pro Rossotrudničestvo. | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Česko se v pátek rozhodlo vyhostit dva pracovníky ruského kulturního střediska v Praze - Andreje Končakova, který středisko vedl a současně plnil roli vedoucího představitele Rossotrudničestva v Česku, a Igora Rybakova. Tento krok Prahy souvisí s kauzou údajné ruské hrozby českým komunálním politikům jedem ricin přivezeným ruským diplomatem do Prahy. Moskva na vyhoštění reagovala, že odpoví vůči Česku obdobně.

Brjuchanov v programu 60 minut televizní stanice Rossija-1 prohlásil, že v celé záležitosti naprosto chybí jakákoli logika. „Výroky českých představitelů politických kruhů a mocenských orgánů si vzájemně odporují,“ řekl.

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček podle Brjuchanova prohlašoval, že české zvláštní služby nedisponují žádnými důkazy o nezákonných aktivitách ruského diplomata.

„A posléze nám předloží... svoji verzi, že někdo napsal nějaká udání, a proto oba dva vyhošťujeme. Ale v čem je logika? Zvláštní služby se musejí radovat, když někdo píše udání. Proč vyhošťujete? Čtěte, prověřujte, analyzujte. Velmi nepochopitelný postup,“ míní představitel Rossotrudničestva.

Rossotrudničestvo je ruská federální agentura, která se zabývá záležitostmi postsovětského Společenství nezávislých států, krajanů a mezinárodní humanitární spoluprací.

Brjuchanov připomněl, že v dubnu unikla tajná informace českých tajných služeb do týdeníku Respekt, který napsal, že do Česka přijel do Prahy ruský diplomat s jedem. Poté následovalo veřejné probírání celé záležitosti. Podle názoru zástupce šéfky Rossotrudničestva vládní představitelé neplánovali tuto záležitost zveřejňovat.

„Mám takový dojem, že neměli vůbec žádné plány. Vše se vyvíjelo velice spontánně, velmi skandálně a výhodně pro určité zájmy třetích osob. Nazvat tento vývoj plánem lze velice obtížně,“ řekl Brjuchanov bez dalšího.

Pokud jde o oba diplomaty vypovězené z Česka, sdělil, že dál pracují pro Rossotrudničestvo. „Samozřejmě to také bude záležet na jejich přání,“ uvedl v pondělí v televizi.

V pátek na toto téma agentuře TASS řekl, že agentura přijme rozhodnutí na základě všech faktů. „Zatím nemáme důvod nedůvěřovat našim pracovníkům a z něčeho je obviňovat. Česká strana nepředložila žádnou závažnou kvalitní skutečnost, která by umožňovala souhlasit s jejím stanoviskem,“ konstatoval.