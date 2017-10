Ruský opoziční lídr Navalnyj i přes zákaz svolává na sobotu celoruské protesty

Lídr ruské opozice Alexej Navalnyj na facebooku vyzval své příznivce, aby se v sobotu zapojili do celoruského protestu, který pořádají jeho štáby v 80 městech po celém Rusku. Protestující by podle něj měli požadovat, aby byl zařazen na seznam kandidátů na prezidenta ve volbách, které se budou konat příští rok. Napsal to ruský list Kommersant.

Moskva 22:37 4. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít