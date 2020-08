Letadlo s ruským opozičním politikem Navalným vzlétlo z Omsku, letí do Berlína

Letadlo s předním ruským opozičním politikem Alexejem Navalným vzlétlo z letiště v sibiřském Omsku a letí do Berlína, oznámila v sobotu Navalného mluvčí Kira Jarmyšová, která podezírá, že opozičník byl otráven. Politika, který je stále ve vážném stavu, doprovází na palubě letadla jeho manželka. Omsk 6:44 22. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alexej Navalnyj. Ilustrační foto. | Foto: Maxim Shemetov | Zdroj: Reuters

„Letadlo s Alexejem odletělo do Berlína. Obrovské poděkování všem za podporu. Boj o Alexejův život a zdraví teprve začíná a bude muset ujít ještě dlouhou cestu, ale alespoň první krok byl udělán,“ napsala Jarmyšová na twitteru.

Čtyřiačtyřicetiletý Navalnyj, který patří k nejvýraznějším postavám ruské opozice a v minulosti byl vícekrát vězněn, skončil v bezvědomí v nemocnici poté, co se mu ve čtvrtek při letu z Tomsku do Moskvy udělalo zle a letoun nouzově přistál v Omsku. Podle Navalného mluvčí Jarmyšové byl patrně otráven látkou přimíchanou do čaje. Lékaři z omské nemocnice ale v pátek uvedli, že nenašli žádné stopy jedu v jeho těle.

V pátek ráno na omském letišti přistálo německé letadlo se speciálním zdravotnickým vybavením, které mělo Navalného dopravit k léčení do Berlína. Ruští lékaři zprvu tvrdili, že převoz zatím není ze zdravotních důvodů možný, ale pak změnili názor. Stav pacienta se podle nich stabilizoval a už nebrání přepravě do zahraničí.

Agentura AP dala tento vývoj do souvislosti se stoupajícím mezinárodním tlakem na Moskvu.

Navalného manželka, která žádala prezidenta Vladimira Putina, aby převoz jejího muže do Německa umožnil, musela podepsat prohlášení, že si je vědoma rizik tohoto kroku. Němečtí lékaři a experti, kteří přiletěli pro Navalného, už předtím konstatovali, že pacient je schopen transportu.