Ruský Pearl Harbor. V sítích ukrajinské operace Pavučina

V neděli 1. června 2025 došlo na několika odlehlých místech Ruska, poblíž strategických vojenských letišť a základen, ke zvláštní podívané. Z nedaleko zaparkovaných kamionů odpadla střecha a vyletěly z nich roje malých, na dálku řízených ukrajinských dronů. Ty začaly cíleně ostřelovat bombardéry, letouny včasné výstrahy a další drahou vojenskou techniku. Právě byla spuštěna pečlivě utajovaná ukrajinská operace s názvem Pavučina.

„Myslím, že Ukrajinci si dali extrémně záležet na tom, aby to bylo slyšet a vidět. A že celá ta akce má velmi silný psychologický dopad,“ vysvětluje v úvodu podcastu Na Východ! mimořádnost operace Pavučina Josef Pazderka.

Poslechněte si další díl Na Východ!, tentokrát o tom, co nám ukázala ukrajinská operace Pavučina

Právě psychologická stránka věci dostane v podcastu více prostoru než skutečné počty zničené techniky, které se ostatně po pár dnech začaly korigovat směrem dolů.

„Propagandistická část akce byla mnohem významnější než ta faktická, vojenská,“ poznamenává Ondřej Soukup. „Taky si musíme uvědomit, že k ní došlo poté, co byly ukrajinské jednotky vytlačeny z Kurské oblasti a kdy přicházely špatné zprávy z doněcké fronty. Pavučina najednou ukrajinskou morálku strašně pozvedla.“

Josef Pazderka dále připomíná, že Pavučina byla součástí triády větších akcí: „Nejdřív útoky na železnice, poté Pavučina a pak také útok na Krymský most.“

Ruská (ne)reakce

Zajímavé je podle něj sledovat ruské reakce. Prezident Vladimir Putin se například celý den k akci vůbec nevyjádřil. V podcastu Na Východ! zazní i záznam hlavního vydání večerních zpráv v ruské televizi z 1. června.

Moderátor v nich suchým tónem oznamuje útoky na vojenskou techniku a následně diváci slyší čtené prohlášení ministerstva obrany – celé v trpném rodě, bez jakýchkoli emocí.

To ale podle Pazderky a Soukupa neznamená, že by Rusy operace Pavučina nezaskočila. Ukázala totiž mimo jiné, že Ukrajinci jsou bez potíží schopní infiltrovat se do ruského prostředí. To je hlavně práce ukrajinských tajných služeb SBU. Podle Pazderky a Soukupa prošla tato organizace s novým šéfem Vasylem Maljukem velkým vnitřním vývojem.

„Byl to vždycky obrovský moloch, kam se umisťovali různí příbuzní vysokých politiků, polomafiáni nebo úplní mafiáni… a teď najednou udělají operaci, která je velmi inovativní. A hlavně se nerozkecala,“ podivuje se v podcastu Ondřej Soukup.

„Přitom tady v té službě pracuje velké množství lidí a řada z nich byla i po začátku války obviněna z toho, že pracovali pro Rusko,“ dodává.

Josef Pazderka zase připomíná díl podcastu Na Východ! o spolupráci ukrajinské rozvědky se západními tajnými a zpravodajskými službami, která zjevně značně posílila ukrajinské kapacity vést s Ruskem takzvanou asymetrickou válku.

Jak teď fungují ukrajinské tajné služby? A jak se operace Pavučina odrazí na práci ruských tajných služeb? Poslechněte si celý záznam podcastu Na Východ!.