Vlast bych bránil, odmítám být ale spolupachatelem zločinu, tvrdí ruský pilot, který dezertoval

Poručík Dmitrij Mišov zřejmě jako první pilot ruského vojenského letectva dezertoval. Nejprve jako pilot, později jako operátor bitevního vrtulníku sloužil v Rusku u 15. brigády armádního letectva, která byla od prvního dne nasazena do války proti Ukrajině. Mišov tvrdí, že nikdy nebyl v boji a nikdy neletěl nad ukrajinským územím, uvedla ruská redakce BBC, která s dezertérem zveřejnila rozhovor. Vilnius 13:29 9. června 2023 Mišov tvrdí. že jen transportní helikoptérou Mi-26 přepravoval po Bělorusku různé náklady pro ruskou armádu, (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

„Neodmítl bych splnit svou povinnost, kdyby byla má vlast v ohrožení, ale odmítám být spolupachatelem zločinu. Kdyby mě donutili bojovat a posadili do bitevního vrtulníku, musel bych zabíjet a nejspíše bych usmrtil desítky lidí, a to bych nechtěl, protože Ukrajinci nejsou moji nepřátelé,“ řekl na konci května zpravodaji BBC ve Vilniusu, než se přihlásil litevským úřadům.

Mišov doufal, že k válce nedojde, ale už v listopadu 2021 se letci seznamovali s pohraničním územím a následně dostali zbraně a neprůstřelné vesty. Loni 24. února, kdy ruský prezident Vladimir Putin ohlásil vpád vojsk do sousední země, byl v Bělorusku. Měl letět do boje o letiště Hostomel u Kyjeva, než let zrušili kvůli vysokým ztrátám. „Hned první den zahynul můj spolužák. Ztratili jsme tam pět strojů a dvě posádky,“ řekl Mišov.

V obavě z blížící se války Mišov už loni v lednu požádal o propuštění z ozbrojených sil, ale to se mu nepodařilo, a tak se ocitl v Bělorusku. V interview tvrdil, že se bojových akcí neúčastnil a ani jednou neletěl nad ukrajinským územím, ale jen transportní helikoptérou Mi-26 přepravoval po Bělorusku různé náklady pro ruskou armádu, než byl převelen zpět do posádky u Pskova. Do oblasti bojů se nedostal. Toto tvrzení nešlo ověřit, podotkla BBC.

Mišov se nadále snažil odejít z armády. „Nevysvětlili nám, kvůli čemu válka začala. Proč máme útočit na Ukrajince a zabíjet je, ničit města? Nikdo nám to nevysvětlil. Půlka Ukrajinců má příbuzné v Rusku, a tak vůbec nechápu, proč je máme zabíjet. Myslím, že se to vše děje jen proto, aby si moc udržel jeden člověk, konkrétně Putin. Rozhodl se tímto způsobem posílit svou moc a myslel si, že je to dobrý nápad,“ řekl.

V ozbrojených silách podle poručíka panují nejrůznější nálady: jen malá část vojáků plně podporuje válku a taky jen malá část válku tvrdě odsuzuje, zatímco většina je prostě nespokojena se svou situací, kdy musí bojovat za předchozí plat, který u důstojníků letectva činí 80 000 až 90 000 rublů měsíčně (asi 21 000-24 000 Kč), zatímco nováčkům teď stát slibuje 204 000 rublů měsíčně (asi 54 000 Kč).

Loni 6. září konečně získal rozkaz o předčasném propuštění do zálohy, jehož kopie je v držení BBC. Ale šťastnému konci zabránilo vyhlášení mobilizace. Následovalo zrušení rozkazu o odchodu do zálohy. Mišov neuspěl ani u soudu, zatímco velitel mu vyhrožoval, že jej pošle jako pěšáka do první linie. Pokusil se podřezat si žíly a velitel letky na něj napsal udání, že se vyhýbá službě jako simulant. Když se v nemocnici dozvěděl, že se bude muset vrátit do vojska, anebo skončí ve vězení, rozhodl se dezertovat.

S přechodem hranic mu pomohli utajení pomocníci. Jejich spolupracovníci jej - už na druhé straně hranic - odvezli do Vilniusu, zatímco Mišov se podle svých slov "nadechl svobody" a oddychl si, že nad ním už nevisí hrozba ruského vězení.

Hodně vojáků podle Mišova nechápe smysl války a uvítali by uzavření míru, aby vše co nejrychleji skončilo. Letec ale neočekává, že by jeho bývalí kolegové válečné úsilí jakkoli vědomě sabotovali. To spíše budou vymýšlet nové způsoby, jak více vydělat a oklamat velení.

Například když ministerstvo obrany slíbilo odměny za zničení letadla, vrtulníku, tanku či obrněného vozidla, stávalo se, že třeba k jednomu poškozenému tanku se hlásilo hned několik posádek bitevních vrtulníků. Letecký návodčí byl podle Mišova ochoten za malou částku dosvědčit každé posádce, že tank zničila, a tak odměny dostali všichni.

Ruské statistiky, podle kterých byla ukrajinská bojová technika již několikrát kompletně zničena, jsou podle něj právě důsledkem snahy získat prémie za zničení, jak popsal. „Nikdo tomu nevěří,“ řekl o postoji vojáků k denním hlášením mluvčího ministerstva obrany generála Igora Konašenkova o úspěších ruských vojsk. „Vědí, co se ve skutečnosti děje. To jen obyčejní civilisté o tom nemají ponětí. Ale přímí účastníci tomu nevěří, protože to není pravda,“ dodal.

Jednotka, ve které Mišov sloužil, přišla na Ukrajině o skoro pětinu vrtulníků. „Kdybych to srovnával s Afghánistánem, kde (Sověti) přišli o 333 vrtulníků, tak deset let afghánského tažení jsme zopakovali za rok,“ prohlásil.

Korupce je podle něj všudypřítomná: už na škole vojenského letectva zažil, že její velitel nařídil přednášejícím, aby se složili na splacení jeho bankovní půjčky. Armáda podle něj naprosto nebyla na válku připravená, v jeho jednotce polovina strojů nefungovala a chyběly rakety, ale i tak museli do boje. Ani vojáci, ani důstojníci nevěří televizní propagandě, že bojují za správnou věc a proti nacistům, kteří se chystali Rusko napadnout. Jen velitel jednotky mu řekl, že „bojujeme za vlast“ - a kdyby všichni by jako Mišov odmítli bojovat, „tak nás zajmou a pověsí“.