Ruský poloostrov zasáhlo zemětřesení o síle 7,1 stupně. Pacifický systém varuje před možnou tsunami
Východ ruského poloostrova Kamčatka v sobotu zasáhlo zemětřesení o síle 7,1 stupně. Podle německého geofyzikálního centra GFZ mělo ohnisko v hloubce deseti kilometrů.
Americká geologická služba (USGS) naopak uvádí sílu 7,4 stupně a hloubku 39,5 kilometru. Pacifický systém varování před tsunami uvedl, že v důsledku zemětřesení existuje určité nebezpečí právě vlny tsunami.
V Japonsku, které leží jihozápadně od poloostrova Kamčatka, však žádné varování nevydali, uvedla televizní stanice NHK s odvoláním na Japonskou meteorologickou agenturu.
Většina ze zhruba 165 000 obyvatel Kamčatky žije ve správním středisku Petropavlovsk-Kamčatskij. Na poloostrov jezdí i turisté, zejména kvůli horské krajině a přírodním parkům. Na Kamčatce je kolem 30 aktivních sopek, poloostrov je tak jednou ze seizmicky nejaktivnějších zón na světě.