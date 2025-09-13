Ruský poloostrov zasáhlo zemětřesení o síle 7,1 stupně. Pacifický systém varuje před možnou tsunami

Východ ruského poloostrova Kamčatka v sobotu zasáhlo zemětřesení o síle 7,1 stupně. Podle německého geofyzikálního centra GFZ mělo ohnisko v hloubce deseti kilometrů.

Následky zemětřesení (ilustrační foto)

Podle německého geofyzikálního centra GFZ mělo zemětřesení ohnisko v hloubce deseti kilometrů (ilustrační foto) | Foto: Angelo_Giordano | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Americká geologická služba (USGS) naopak uvádí sílu 7,4 stupně a hloubku 39,5 kilometru. Pacifický systém varování před tsunami uvedl, že v důsledku zemětřesení existuje určité nebezpečí právě vlny tsunami.

V Japonsku, které leží jihozápadně od poloostrova Kamčatka, však žádné varování nevydali, uvedla televizní stanice NHK s odvoláním na Japonskou meteorologickou agenturu.

Většina ze zhruba 165 000 obyvatel Kamčatky žije ve správním středisku Petropavlovsk-Kamčatskij. Na poloostrov jezdí i turisté, zejména kvůli horské krajině a přírodním parkům. Na Kamčatce je kolem 30 aktivních sopek, poloostrov je tak jednou ze seizmicky nejaktivnějších zón na světě.

