Ruský soud poslal advokáty Navalného za mříže. ‚Jste hrdinové,‘ volali na ně diváci u soudu

Ruský soud v pátek odsoudil ke 3,5 až 5,5 letům vězení tři právníky opozičního vůdce Alexeje Navalného, který loni zahynul ve vězeňském táboře. O rozsudku soudu ve Vladimirské oblasti v pátek informoval nezávislý server Mediazona. Obhajoba se míní proti verdiktu odvolat. Aktualizováno Moskva 11:58 17. 1. 2025 (Aktualizováno: 12:26 17. 1. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Advokáti Igor Sergunin, Alexej Lipcer a Vadim Kobzev, kteří zastupovali ruského opozičního předáka Alexeje Navalného | Foto: Yulia Morozova | Zdroj: Reuters

Soud za členství v extremistické organizaci odsoudil Vadima Kobzeva k 5,5 roku, Alexeje Lipcera k pěti letům a Igora Sergunina k 3,5 roku v trestanecké kolonii. Soudní proces se odehrával za zavřenými dveřmi.

„Kluci, jste hrdinové! Jsme na vás hrdí, jste nejlepší lidé Ruska!“ volali na odsouzené diváci, kterým se podařilo dostat do soudní síně pouze na vynesení rozsudku. „Co by se dalo říci, vše dopadlo podle očekávání,“ poznamenal k novinářům Lipcer. „Díky všem, kdo přišel,“ dodal Kobzev. Soud vyzval všechny přítomné k odchodu ze síně vzápětí poté, co kdosi vykřikli: „Hanba juntě!“, dodala Mediazona.

Обстановка в зале суда, где только что огласили приговор адвокатам Навального



Фото: Медиазона pic.twitter.com/zt3WzGzwgy — Медиазона (@mediazzzona) January 17, 2025

Policie podle portálu zadržela čtyři novináře a jednoho diváka, které posléze propustila bez sepsání protokolů a bez vysvětlení. Nicméně si od nich vyžádala písemné objasnění, proč k soudu přijeli.

Jakkoli bylo odsouzení tří Navalného obhájců očekávané, obhajoba právníků se míní proti pátečnímu verdiktu odvolat, řekl jeden z obhájců Andrej Orlov. Ten musel odpovídat i na otázku zahraničního novináře, zda je obhajoba opozice v současném Rusku ještě přípustná.

26:08 Mezi ruskými dozorci jsou lidé s pochopením i sadisti. Ti byli ve vězení Navalného, říká předseda Gulagu Číst článek

„Samozřejmě všichni mají právo na obhajobu,“ odvětil Orlov. Nicméně podle Mediazony připustil, že dnešní precedens nemůže pro ruské advokáty nemít důsledky. „Každý ruský advokát by dnes měl mít svého advokáta,“ poznamenal exilový server Novaja gazeta Jevropa.

„Represivní rozsudek proti advokátům je nejen právní nonsens, ale zjevný svévolný útok na institut nezávislé advokatury, úder zasazený lidským právům a svobodě slova v Rusku,“ uvedla další Navalného právnička Olga Michajlovová, která stačila před zatčením odjet z Ruska a je tak stíhaná v nepřítomnosti.

Navalnyj náhle zemřel v únoru loňského roku v trestanecké kolonii za polárním kruhem, kde si odpykával více než třicetiletý trest, ke kterému ho v několika procesech odsoudily ruské soudy. Opoziční politik vinu odmítal jako snahu umlčet jej za kritiku prezidenta Vladimira Putina. Bylo mu 47 let.

Vdova z manželovy smrti viní právě Putina a nabídla odměnu svědkům, kteří poskytnou důkazy o vraždě. Kreml nařčení odmítá s tím, že opozičník zemřel přirozenou smrtí.

‚Teroristi a extremisti‘?

Tři Navalného advokáti byli zatčeni v říjnu 2023 a o měsíc později je úřady zařadily na oficiální seznam „teroristů a extremistů“. Dříve úřady zakázaly Navalného Fond proti korupci jako „extremistickou organizaci“. Rozsudek vynesl petušinský okresní soud ve Vladimirské oblasti, u kterého se sám Navalnyj za pomoci svých advokátů opakovaně a neúspěšně soudil s věznicí, připomněl server britské BBC.

Strávím zbytek svých dnů ve vězení a zemřu tady, napsal si Navalnyj ve vězení do deníku už v roce 2022 Číst článek

Kreml tvrdí, že nekomentuje jednotlivé soudní případy, ale úřady označily Navalného a jeho příznivce za Západem podporované zrádce usilující o destabilizaci Ruska, napsala agentura Reuters.

Navalného obhájci podle obžaloby pravidelně předávali vzkazy od uvězněného opozičníka jeho spolupracovníkům. Ze tří obžalovaných vinu přiznal pouze Sergunin, připomněla BBC.

Dodala, že obhajoba trvala na tom, že k žádnému zločinu nedošlo, obvinění pouze poskytovali Navalnému své právní služby, aniž by se jakkoli zabývali politikou.

Důkazy proti advokátům si obžaloba opatřovala nezákonně, včetně odposlouchávání schůzek Navalného s jeho obhájci ve věznici, ačkoliv to zákon výslovně zakazuje, uvedl Kobzevův obhájce Andrej Grivcov. O tom, že Navalného setkání s právníky ve věznici nahrávala skrytá kamera, již dříve informovala politikova vdova.

Soud v pátek vynesl rozsudek právě na výročí Navalného návratu do Ruska z Německa, kde jej vyléčili z otravy bojovou látkou ze skupiny novičok. Kreml otravu popřel.