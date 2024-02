Ruský soud zamítl Nadeždinovy stížnosti. Politik připustil, že jeho šance proti Putinovi klesly ‚na nulu‘

Ruský soud zamítl dvě stížnosti odpůrce války Borise Naděždina týkající se nedávného rozhodnutí ústřední volební komise nezaregistrovat ho jako kandidáta pro březnové prezidentské volby v Rusku. Informoval o tom ve čtvrtek server Meduza a agentura Reuters s odvoláním na samotného politika. Ten prohlásil, že se proti verdiktu chystá odvolat a podá ještě jednu stížnost. Moskva 22:27 15. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Soud zamítl stížnosti Borise Naděždina o diskvalifikaci z prezidentských voleb (ilustrační foto) | Foto: Maxim Shemetov | Zdroj: Reuters

„Nevzdávám se a nevzdám se,“ napsal na platformě Telegram Naděždin. Podle serveru Meduza soud zamítl jeho stížnosti týkající se procesu sběru podpisů a jejich ověřování.

V pátek chce politik podat stížnost, kterou nazval „hlavní“, a kterou chce právně napadnout samotnou diskvalifikaci z voleb. Vysvětlil, že pro napadení odmítnutí registrace je nutné oslovit tisíce občanů pro celé zemi, což vyžaduje čas, proto stížnost podá později než první dvě, píše Meduza.

Naděždin nicméně podle Reuters připustil, že jeho šance postavit se v březnových volbách proti ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi klesly „na nulu“.

Ruská ústřední volební komise Naděždina odmítla registrovat do voleb minulý týden. Podle agentury TASS uznala 95 587 podpisů podporujících jeho kandidaturu z téměř 105 000, které politik předložil. Pro registraci přitom potřeboval 100 000 uznaných podpisů.

‚Různé nesrovnalosti‘

Komise tvrdila, že v arších našla podpisy jedenáct zesnulých osob, jako důvody pro neuznání dalších uvedla různé nesrovnalosti. Ruský zákon od uchazeče neparlamentní strany vyžaduje nejméně 100 000 podpisů podporujících jeho kandidaturu, zároveň je možné jich odevzdat maximálně 105 000.

Tím, že Naděždina diskvalifikovala, odstranila komise posledního kandidáta vystupujícího proti ruské invazi na Ukrajině, podotkl Reuters a připomněl protiválečnou novinářku Jekatěrinu Duncovovou, která narazila už na začátku registračního procesu, když jí úřady vytkly množství chyb v příslušné žádosti.

Komise schválila čtyři kandidáty včetně Putina. Nikdo z dalších tří politiků není ke Kremlu kritický a pro současnou hlavu státu nepředstavuje výzvu. Rusové budou prezidenta volit příští měsíc. Všeobecně se očekává, že třídenní hlasování, které bude od 15. do 17. března, vyhraje současný šéf Kremlu Putin, který si tak zajistí další šestiletý mandát.

Odpor vůči válce

Nikdo nečekal, že by šedesátiletý Naděždin mohl uspět - i kdyby mu úřady umožnily se zúčastnit - vzhledem k Putinově dominanci a kontrole státu, napsal dříve Reuters. Upoutal však pozornost mnoha lidí vyjádřeným odporem vůči ruské válce na Ukrajině, o které prohlásil, že se ji pokusí ukončit pomocí vyjednávání.

Pozornost přilákaly také záběry, na kterých byli vidět lidé stojící ve frontách u sběrných podpisových míst v Rusku, aby Naděždina podpořili.

Někteří komentátoři podle Reuters míní, že Naděždin by se v přísně kontrolovaném politickém systému nemohl dostat tak daleko, jako se mu povedlo, bez souhlasu úřadů. On sám to popírá.

Kreml uvedl, že pro Putina nebyl nikdy vážným soupeřem. Většina ruských opozičních osobností, které by mohly proti Putinovi kandidovat, buď sedí v ruských věznicích, nebo žije v zahraničním exilu, podotkla dříve agentura AP. Většina opozičníků nakonec podpořila právě Naděždina a vyzvala své stoupence, aby učinili totéž.