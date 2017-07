Ruský úřad zkoumá vliv fidget spinnerů na mladé. Televize tvrdí, že hračkou opozice ovlivňuje mládež

Oblíbená dětská hračka fidget spinner je kus plastu, se kterým si můžete točit na prstech. Rozšířila se do celého světa, a to nejen mezi děti a mládež. Jenže oblíbený nástroj k odreagování je podle Ruska nebezpečný. Prý ji zneužívají opoziční skupiny k ovlivňování mládeže. Moskva 11:35 21. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hračka fidget spinner | Foto: karelinlestrange | Zdroj: Pixabay

Tvrzení, že by fidget spinner mohla využívat opozice, se objevilo v ruské státní televizi Rossija 24. Moderátor Alexej Kazanov ve zpravodajském pořadu nejprve prohlásil, že asi není náhoda, když se hračka začíná ve velkém prodávat právě na opozičních demonstracích. A v tomto podezření ho pak ještě utvrdil kolega Nikolaj Sokolov.

"Je opravdu záhada, že to začalo být v Rusku tak populární teprve nedávno? Kdo to propaguje?" ptal se Sokolov. Zřejmě tak narážel na nedávné protesty proti korupci v Moskvě a v Petrohradě, při kterých policie zadržela stovky lidí.

Ruský nezávislý novinář Alexej Kovalev na svém twitteru napsal, že Rossija 24 své diváky informovala, že fidget spinnery používají odpůrci Kremlu k tomu, aby si podmanili své následovníky a vzdálili je od skutečných problémů. Takový závěr pak Kovalev označil za další směšný pokus státní televize shodit opozici v očích lidí.

Nezávisle na zmíněném pořadu televize Rossija 24 na ruských sociálních sítích šíří video ze soudního řízení s opozičním lídrem Alexejem Navalným. Dlouhou chvíli si společně se svým právníkem krátí tím, že si hraje s fidget spinnerem.

Ruský úřad na ochranu spotřebitele Rospotrebnadzor oblíbenou hračku v současnosti vyšetřuje. Tým lidí zkoumá, jaký vliv může hračka na mladistvé mít. Do spekulací o tom, že odpůrci Kremlu fidget spinner používají jako politickou zbraň, se ale úřad nepustil.

Vydal nicméně doporučení všem rodičům. Především by měli být bdělí, hračka má prý velkou reklamu. A pokud se ji svým ratolestem rozhodnout koupit, měli by si prověřit prodejce a nezávadnost materiálů. Pozor by si pak měli dát na samotné děti, které si se spinnerem budou hrát.

Hračka narazila na problémy i ve Spojených státech. Tam je oblíbená především mezi středoškoláky, a protože rušila při hodinách, některé školy ji svým žákům při vyučování úplně zakázaly.