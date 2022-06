‚Jednodušší je neslyšet pravdu.‘ Ruský velvyslanec při OSN utekl při projevu šéfa Evropské rady Michela

Michel v projevu obvinil ruské jednotky z válečných zločinů. Především zmínil zprávy o sexuálním násilí, které popsal jako „taktické mučení, teror a represe.“ Páchání sexuálních zločinů na Ukrajině bylo i tématem setkání Rady, upozorňuje agentura Reuters.

Něbenzja již dříve během svého projevu „kategoricky odmítl“ jakékoliv obvinění ze sexuálního násilí spáchaného ruskými vojáky. Velvyslanec je označil za „lživé“.

You may leave the room, maybe it's easier not to listen to the truth, dear Ambassador #Nebenzia @RussiaUN @UN #SecurityCouncil #UNSC pic.twitter.com/aeb1OF4y6T

Viditelně podrážděný ruský zástupce v OSN ke svému odchodu Reuters řekl: „Nemohl jsem zůstat ‚kvůli těm lžím‘, které přišel šířit Michel.“

„Můžete opustit místnost. Možná je pro vás jednodušší neslyšet pravdu,“ prohlásil během odchodu Něbenzja předseda Evropské komise.

Ruská invaze na Ukrajinu, která začala 24. února, zhoršila aktuální celosvětovou potravinou krizi. Kvůli útoku se zvedly ceny obilí, oleje na vaření, paliv nebo hnojiva. Rusko a Ukrajina vypěstují téměř třetinu světové pšeničné produkce. Federace je rovněž velkým exportérem hnojiv, Ukrajina zase vyváží kukuřici a slunečnicový olej.

The Kremlin is using food supplies as a stealth missile against developing countries.



This is driving up food prices, pushing people into poverty, and destabilising entire regions.



Russia is solely responsible for this food crisis.



Despite its campaign of lies.@UN #UNSC pic.twitter.com/luL28xXUWB