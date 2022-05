Ukrajinec přežil vlastní popravu. Dokázal se poté sám dostat z hrobu, píše běloruský list Naša Niva

Ruští vojáci Mykolovi Kuličenkovi a dvěma jeho bratrům svázali ruce a nohy a střelili je do hlavy. Těla pak zaházeli zemí. Ale kulka určená Mykolovi poškodila jen měkké tkáně a podařilo se mu přežít. Dostal se z hrobu a došel do nejbližší vesnice, kde mu místní poskytli úkryt, napsal běloruský nezávislý list Naša Niva o příběhu z Černihivské oblasti na severu Ukrajiny. O případu informovala také ukrajinská a západní média. Kyjev 21:26 16. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Úřady se pokusí vypátrat ruské vojáky, kteří jsou za zločin odpovědní (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

Trojici bratrů po okupaci jejich vsi Rusové uvěznili. Tři dny je vyslýchali a poté postříleli. Ale po osvobození obce byla v hrobě nalezena jen dvě těla. Muži měli svázané ruce a nohy a střelná zranění hlavy, potvrdil prokurátor Serhij Chamajko.

Lidé s dětmi byli ve sklepích. Když chtěli odjet, Rusové je ostřelovali, vzpomíná Vova na okupaci Číst článek

Rusové 18. března prohledali dům bratrů, ve kterém našli ukrajinskou uniformu nejmladšího bratra Jevhena a dědovy medaile. To bylo podle Mykoly důvodem, proč je následně Rusové mučili a pak postříleli.

Jevhena vyvedli na ulici, srazili na kolena a zbili obuškem. Zadrženým zavázali oči, hodili je do vojenského auta a odvezli z vesnice. Později vešlo v známost, že lidi ze vsi mučí v areálu místní pily. „Na paletách leželi ranění vojáci,“ vyprávěl Mykola.

Ve stejné místnosti drželi bratry tři dny. Pak je odvezli, aby je zastřelili. Rusové vykopali hrob. Bratrům svázali ruce, nohy a převázali oči. Pak jim prostřelili hlavy a zasypali je hlínou.

Střela prošla tvářemi

Nejprve zastřelili nejmladšího. „Hodili ho do jámy a pak zastřelili Dmytra, ale do jámy ho nehodili. Pak, když mě střelili, kopli do mě ještě nohama a spadl jsem na staršího bratra,“ vylíčil Mykola. Střela mu prošla tvářemi a nezasáhla životně důležité orgány.

Zastřelení kamarádi, bombardování i zajetí, to vše zažila jedna ukrajinská rodina za ruské okupace Číst článek

Přes svázané nohy a ruce se Mykola dokázal vyhrabat z hrobu. Došel do nejbližší vsi. Ruskému kontrolnímu stanovišti se vyhnul. Místní obyvatelka Valentyna mu poskytla přístřeší.

Po osvobození na místo dorazili kriminalisté. Prokurátor potvrdil informaci, že bratři měli svázané ruce a nohy, převázané oči a střelná zranění. Úřady se pokusí vypátrat ruské vojáky, kteří jsou za zločin odpovědní.

V Kyjevě minulý týden začal soud s ruským vojákem obviněným ze zabití 62letého civilisty. Jde o první takový proces od začátku ruské invaze na Ukrajinu.

Jedenadvacetiletý zajatý příslušník tankové jednotky Vadim Šišimarin čelí obvinění, že v prvním týdnu války zabil výstřelem do hlavy muže ve vesnici Čupachivka v Sumské oblasti na severovýchodě země.