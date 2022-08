Rusové v okupovaných územích ukradli lidem internet. Zablokovali sociální sítě i zpravodajské weby

Několik týdnů po převzetí ukrajinského přístavního města Cherson dorazili ruští vojáci do kanceláří místních poskytovatelů internetových služeb a nařídili jim, aby se vzdali kontroly nad svými sítěmi. Ruské úřady poté přesměrovaly mobilní a internetová data z Chersonu prostřednictvím ruských sítí. Zablokovali přístup na Facebook, Instagram a Twitter a také na ukrajinské zpravodajské weby, píše americký deník New York Times. Svět ve 20 minutách Praha 20:00 14. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Aby se lidé z okupovaných oblastí dostali přes internetovou blokádu, používají virtuální privátní sítě neboli VPN | Foto: Petter Lagson | Zdroj: Unsplash - (5008437) | Licence Unsplash,©

To, co se stalo v Chersonu, se odehrává i v jiných částech Ruskem okupované Ukrajiny. Bombardování srovnalo města a vesnice se zemí, zásoby potravin a léků docházejí, civilisté trpí.

Ukrajinci v regionech na východě a na jihu Ukrajiny mají přístup pouze k ruské státní televizi a rozhlasu. Teď přišli i o svobodu v kybernetickém prostoru.

Omezení přístupu k internetu je součástí ruské autoritářské taktiky, kterou bude zřejmě dále šířit s každým novým záborem ukrajinského území.

V okupovaném Chersonu, Melitopolu a Mariupolu Rusko oddělilo obyvatele od zbytku země, omezilo přístup ke zprávám o válce a dokonce i komunikaci s blízkými. Na některých územích ruská armáda internet a mobilní sítě zcela vypnula.

V těchto oblastech je teď Rusko schopné sledovat webový provoz a digitální komunikaci, šířit propagandu a řídit, jaké zprávy se k lidem dostanou. Ruské přesměrování a cenzura ukrajinského internetu nemá jinde ve světě obdoby.

Dokonce i poté, co Peking na začátku roku 2019 posílil svou kontrolu nad Hongkongem, nenařídil takovou cenzuru internetu, jaká platí v pevninské Číně.

Privátní sítě nebo VPN

Lidé v okupovaných ukrajinských regionech ale podle The New York Times zatím mohou tuto taktiku obcházet.

Aby se dostali přes internetovou blokádu, používají virtuální privátní sítě neboli VPN, které skrývají polohu a identitu uživatele.

Ale ani to nemusí fungovat věčně. Na svém území Rusko soustavně proti těmto praktikám bojuje už několik let.

V roce 2017 podepsal Vladimir Putin takzvaný VPN zákon, který mimo jiné ukládá poskytovatelům privátních sítí povinnost úzce spolupracovat s ruským cenzurním úřadem Roskom-nadzor a vyhovět jeho požadavkům.

Úřad od začátku války na Ukrajině požádal amerického giganta Google o odstranění desítek tisíc webových adres, které odkazují na VPN.

Nejpečlivější je Moskva v cenzuře médií a komunikačních kanálů na okupovaném Krymu.

Poté, co ho Rusko v roce 2014 anektovalo, státní telekomunikační společnost natáhla přes Kerčský průliv podmořský kabel a vybudovala další infrastrukturu potřebnou k přesměrování internetového provozu z Krymu do Ruska.

Data ze sítí z okupovaných oblastí na jihu a východě Ukrajiny jsou nyní přesměrována právě přes Krym.

Koupě SIM karty jedině přes pas

V některých okupovaných regionech Ukrajiny je digitální cenzura ještě horší než v Rusku. V Chersonské a Doněcké oblasti jsou zablokované služby jako je Google, YouTube a aplikace pro zasílání zpráv Viber.

Jak píší The New York Times, ruská správa v okupovaném Chersonu požaduje, aby tamní Ukrajinci ukázali pas, když si chtějí koupit SIM kartu s ruským telefonním číslem.

Ruským vojákům to usnadňuje udržet si přehled o lidech pomocí jejich mobilních zařízení, včetně polohy a procházení internetu. Ten se tak stal dalším klíčovým bojištěm války.

Zatímco Rusko doma zavedlo režim tvrdé cenzury, Ukrajina efektivně využívala sociální média k získání globální podpory a sdílení informací o civilních úmrtích a dalších zvěrstvech.

Mobilní aplikace varují Ukrajince před raketovými útoky a poskytují aktuální informace o válce.

Podle vlády bylo do června poškozeno nebo zničeno asi 15 procent ukrajinské internetové infrastruktury.

Nejméně 11 procent všech mobilních základnových stanic, což jsou zařízení, která připojují zařízení k mobilním sítím, nefunguje kvůli poškození nebo nedostatku energie.

V místech, kde ukrajinské síly znovu získají kontrolu, je obnovení internetových a mobilních služeb jedním z jejich prvních úkolů.

V blízkosti frontové linie vojáci doprovázejí telekomunikační techniky, často tváří v tvář dělostřelecké palbě. Ukrajinští představitelé se ale obávají, že narušení se bude stále rozšiřovat a zhoršovat.

Naznačují to i ukrajinské tajné služby. Rusko podle nich dál pokládá kabely z optických vláken, aby v budoucnu odklonilo ještě více internetového provozu, uzavírá The New York Times.

Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Magdaléna Fajtová.