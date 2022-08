Na Krymu se v posledních dnech množí exploze. Ruští turisté utíkají z pláží, popisuje zvláštní zpravodaj

Severní částí Krymského poloostrova v úterý ráno otřásly výbuchy. Podle ruské tiskové agentury TASS explodoval muniční sklad u města Džankoj. Ruské ministerstvo mluví o sabotáži. Kolem poledne pak web listu Kommersant citoval očité svědky, podle kterých stoupá hustý černý dým po explozích na vojenském letišti v centrální části poloostrova. Více k tématu v rozhovoru se zvláštním zpravodajem Českého rozhlasu na Ukrajině Martinem Dorazínem. Poloostrov Krym 21:29 16. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidé odpočívají na pláži, zatímco po explozích na ruské vojenské letecké základně v Novofedorivce na Krymu stoupá kouř a jsou vidět plameny, 9. srpna 2022 | Zdroj: Reuters

Podobných událostí na poloostrově Krym v posledních dnech přibývá. Vyjádřili se už k opakujícím se explozím vojenských objektů na Krymu představitelé Ukrajiny?

Ukrajinci to velmi opatrně hodnotí jako svůj další úspěch na Krymu, protože to opravdu není jediný případ, kdy došlo k nějakým záhadným explozím důležitých vojenských nebo jiných objektů. Už to bylo letiště v Saki, v případě kterého Ukrajina tvrdí, že bylo zasaženo osm ruských válečných letadel. Další vojenská technika byla poškozená minulý týden. Předtím to byly údery na pobřeží v místech, kde se lidé koupou.

Ukrajinci za tím vším tedy zřejmě stojí. Nedá se říci, že by to byla nějaká samostatná ruská akce nebo ruská diverzní akce. Spíš je to, jak psal list The New York Times, dílo speciálního ukrajinského komanda, které působí v týlu nepřítele na okupovaném Krymu, a podařilo se mu zneškodnit velmi důležitou součást munice.

Krym totiž slouží Rusům jako základna k dalším výbojům na Ukrajinu, především do Chersonské a Záporožské oblasti. Odtud vojensky zásobuje vojska, která tam stále bojují. Momentálně navíc zřejmě čelí začínající, řekněme, ofenzivě ukrajinských sil, i když slovo ofenziva je v tomto případě nutné používat ještě velmi opatrně.

Ukrajincům se rozhodně podařilo zastavit postup ruských sil na jihu a kolem Chersonu. To, jestli půjdou dál a zda na to mají dost sil a vojenské techniky, to je velká otázka. Tyto akce však svědčí o tom, že se v přístupu Ukrajinců k válce leccos mění. Jak zdůraznil prezident Zelenskyj, válka na Ukrajině skončí osvobozením Krymu a všechno to vlastně do té mozaiky zapadá.

Dá se odhadnout, jak moc poslední incidenty ovlivňují právě útočnou sílu ruských sil na jihu Ukrajiny?

Dá se těžko odhadnout, kolik munice a jiné vojenské techniky mají Rusové právě na jihu, o který jim eminentně jde. Když nepočítáme oblast Donbasu, Doněcké a Luhanské oblasti, neustále usilují přinejmenším o to, aby udrželi koridor, který mají podél pobřeží, to znamená přes Mariupol až téměř k Oděse, do Chersonské oblasti v Mykolajivské oblasti.

Odtud navíc proudí na Krym voda, což je velmi důležité. Je tam kanál, který Rusové nechtějí za žádnou cenu pustit a budou ho velmi úporně bránit. Budou tam samozřejmě stahovat další vojenské prostředky, kterých mají jistě ještě hodně, i když třeba půjde o nějaké zastaralé typy zbraní.

Krym je pro Rusko a jeho propagandu důležitým symbolem síly. Mohou útoky třeba nějak ovlivnit ruské veřejné mínění, co se týče války, kterou vede Vladimir Putin?

Ony už ovlivnily přímo veřejné mínění těch lidí, kteří poněkud cynicky na Krymu tráví svou dovolenou. Zatímco právě odtud se vede útok, nedaleko odtud se bojuje a umírají lidé, někteří Rusové tam jsou na dovolené.

Dnešní záběry z pláží, odkud lidé utíkali, záběry z Kerčského mostu, záběry z nádraží, když se pokoušeli odjet, to všechno svědčí o tom, že veřejné mínění už jaksi ovlivněné je. Ale jakým směrem, to je těžké odhadnout, protože ruská propaganda je samozřejmě nejsilnější zbraní ruské armády a může to samozřejmě obrátit proti Ukrajině. Například to prezentovat tak, že Ukrajina sáhla na to nejsvětější, co tam Rusko má, a to je Krym.

Jsou zprávy o potížích Rusů na Krymu povzbuzením i pro Ukrajince na Donbasu, nebo ti spíše řeší své bezpečí a svou část války?

Spíš je to oddělené, i když samozřejmě jakýkoli vojenský úspěch Ukrajinců zvyšuje bojovou morálku i v těch ostatních částech Ukrajiny. Tady v Donbasu je to slyšet prakticky každý den.

Teď jsme vzdálení několik desítek kilometrů od fronty, která je zde slyšet prakticky neustále. A nejde o to, že by Rusové tak intenzivně bombardovali. Podle zvuků je to opravdu spíše zesílená operace ukrajinských sil právě v oblasti nedaleko Marienky, Avdějevky či kolem Bachmutu, a má to tedy i tento nepřímý vliv. V této oblasti je vidět velmi zvýšená vojenská přítomnost.

Když jsem dnes mimo záznam mluvil s vojáky při svých cestách po Donbasu, říkali: je nás tady hodně, ale máme málo vojenské techniky. To je největší problém.

Vy máte svoji základnu ve městě Dnipro. Když tam mluvíte s lidmi, panují tam velké obavy o další osud poměrně nedaleké Záporožské elektrárny?

Ano, ale to nejen v Dnipru, ale v celé oblasti. Jak úřady upozornily, kdyby tam došlo k úniku radiace, postihne to bezprostředně statisíce lidí, kteří budou muset být evakuováni. Toho se všichni bojí. Nejenom přímých následků pro Dnipro a další města, která by zasáhla vlna uprchlíků, ale i té radiace.

Ohledně toho jsou prognózy podle odborníků velmi různé. Záleželo by na rozsahu poškození jaderného reaktoru, nebezpečí je ale prostě stále aktuální. Stále tam dopadají střely. Moskva a Kyjev se obviňují navzájem a zatím nic nenasvědčuje tomu, že by Rusko chtělo vyslechnout prosby a přinejmenším vytvořit kolem největší jaderné elektrárny v Evropě demilitarizovanou zónu pod společnou nebo mezinárodní kontrolou.