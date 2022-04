ONLINE: ‚Rusko chce z Ukrajinců udělat tiché otroky.‘ Zelenskyj promluvil k Radě bezpečnosti OSN

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý na zasedání Rady bezpečnosti OSN řekl, že neexistuje zločin, kterého by se Rusové ve městě Buča na předměstí Kyjeva nedopustili. Svět podle něj teprve uvidí, co se dělo v jiných městech, v jiných částech Ukrajiny. Ruský velvyslanec při OSN prohlásil, že ruská armáda nepřišla na Ukrajinu „dobývat území, ale zajistit dlouho očekávaný mír v krví nasáknutém Donbasu“. New York 19:18 5. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zelenskyj v Radě bezpečnosti OSN popisoval, jakých krutostí se ruští vojáci dopustili během několikatýdenní okupace Buče. | Foto: Andrew Kelly | Zdroj: Reuters

Zelenskyj v Radě bezpečnosti OSN popisoval, jakých krutostí se ruští vojáci dopustili během několikatýdenní okupace Buče.

Mluvil o tom, že „civilisté umírali v obytných domech, ruští vojáci je přejížděli tanky, když seděli v autech, uřezávali jim končetiny, vytrhávali jazyky, protože agresor neuslyšel, co chtěl“.

Česko poslalo Ukrajině tanky a bojová vozidla pěchoty, píše americký list. Černochová pomoc nespecifikovala Číst článek

Prezident prohlásil, že svědectví o dalších zvěrstvech ruských jednotek vyjdou najevo i v dalších městech, jako je Mariupol, Charkov nebo Borodjanka. Ruští vojáci neliší od bojovníků teroristické organizace Islámský stát, prohlásil Zelenskyj.

V jeho zemi se podle něj odehrávají ty nejhorší válečné zločiny od druhé světové války a Rusko chce z Ukrajinců udělat tiché otroky.

Ukrajinský prezident na jednání nechal pustit drastické video ukazující mrtvé na různých místech v Kyjevské oblasti; na záběrech byly detaily včetně nahého dítěte či lidí s rukama svázanýma bílou páskou. Britská velvyslankyně při OSN Barbara Woodwardová, která jednání předsedala, řekla, že „jsme zděšeni tím, co jsme právě zhlédli“ a jménem Londýna vyjádřila Ukrajině solidaritu.

Ruské jednotky se z Kyjevské oblasti v uplynulých dnech stáhly a ukrajinské ministerstvo obrany v sobotu oznámilo, že získalo znovu kontrolu nad celým tímto regionem.

Článek pokračuje pod online reportáží.

Rusko: Přinášíme mír

Ruský velvyslanec při OSN Vasilij Něbenzja prohlásil, že ruská armáda nepřišla na Ukrajinu „dobývat území, ale zajistit dlouho očekávaný mír v krví nasáknutém Donbasu“.

Bělorusové v Polsku čelí nenávisti kvůli napojení Lukašenka na Rusko. S válkou na Ukrajině nesouhlasí Číst článek

Moskva chce podle Něbenzji do Donbasu přinést nikoli příměří, ale trvalý mír. „Musíme vyříznout zhoubný nacistický nádor, který požírá Ukrajinu a který by postupem času začal požírat i Rusko. A my tohoto cíle dosáhneme, dříve nebo později,“ prohlásil. Podle ruského zástupce při OSN „jsme slyšeli obrovské množství lží o ruské armádě“. Její vojáci neútočí na civilisty, a „proto Rusko nepostoupilo tak, jak mnozí očekávali,“ řekl.

Zelenskyj ve videoprojevu vyzval, aby OSN okamžitě zasáhla, ale i k tomu, aby prošla reformou a byla efektivnější. Jeho cílem je, aby Rusko „nemohlo blokovat rozhodnutí týkající se jeho vlastní války“. Chce, aby bylo z Rady bezpečnosti vyloučeno, protože podkopává celosvětovou bezpečnostní architekturu. Rusko je jedním z pěti stálých členů RB OSN, kteří mají v tomto orgánu právo veta.

Americká ambasadorka při OSN Linda Thomasová-Greenfieldová znovu vyzvala, aby Moskva byla vyloučena z Rady OSN pro lidská práva. Ruské členství v ní poškozuje věrohodnost tohoto orgánu, protože Moskva vede nevyprovokovanou válku a má na svědomí humanitární krizi.

11 milionů uprchlíků

Takzvanou „speciální vojenskou operaci“, což je oficiální kremelský termín pro invazi na Ukrajině, zahájila ruská armáda na příkaz prezidenta Vlaldimira Putina 24. února s cílem sousední zemi „demilitarizovat a denacifikovat“. Ukrajina zdůrazňuje, že Rusko k vojenskému vpádu nemělo důvod.

Vláda připravuje strategii pro integraci uprchlíků z Ukrajiny. Počítá s přijetím až půl milionu lidí Číst článek

Podle OSN od začátku konfliktu své domovy na Ukrajině opustilo více než 11 milionů lidí, tedy asi čtvrtina jejích obyvatel. Čtyři miliony Ukrajinců odešly do jiných zemí. Koordinátor humanitární pomoci OSN Martin Griffiths řekl, že dosud bylo zabito 1430 civilistů, včetně 121 dětí. „Jsme si ovšem vědomi, že tyto údaje jsou silně podhodnocené,“ upozornil.

Tajemnice pro politické záležitosti OSN Rosemary DiCarlová uvedla, že OSN má věrohodné informace o tom, že „ruské síly v obydlených oblastech nejméně ve 24 případech použily (zakázané) kazetové pumy“. Dodala, že pokračuje vyšetřování obvinění, že tyto zbraně, které v sobě nesou desítky menších bomb a pokrývají velký prostor, použily i ukrajinské jednotky. Objevily se rovněž zprávy o „sexuálním násilí páchaném ruskými vojáky, včetně skupinového znásilnění a znásilňování v přítomnosti dětí“, řekla DiCarlová. Podle ní také existují tvrzení o sexuálním násilí páchaném příslušníky ukrajinské armády a jednotek civilní obrany.

Generální tajemník OSN Guterres upozornil, že krize na Ukrajině znamená další hrozbu pro rozvojový svět, kde žije více než 1,2 miliardy lidí mimořádně ohrožených prudkým růstem cen potravin, energie a hnojiv.