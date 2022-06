Yryna odpracovala v nemocniční jídelně poslední směnu a vrací se na Ukrajinu

Putin se přirovnal k Petru Velikému. ‚Údělem ruského vedení je navracet území a upevňovat moc,‘ prohlásil

„Petr Veliký vedl 21 let severní válku. Mohlo by se zdát, že se během ní snažil něco násilně odtrhnout od Švédska. Ale on nic neodtrhával, on to navracel,“ řekl Putin.