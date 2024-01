ONLINE: ‚Absolutně vědomý teror.‘ Zelenskyj po vlně raketových útoků prosí o další protivzdušnou obranu

Rusko za posledních pět dní odpálilo na Ukrajinu asi 500 raket a dronů, upozornil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ruské rakety v úterý těžce zasáhly především Kyjev a Charkov, kde zabily pět lidí a přes 130 zranily, uvedly ukrajinské úřady. Kyjev proto spojence požádal o další prostředky protivzdušné obrany. Sledujeme online Kyjev 6:41 3. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil poslední ruské údery za „absolutně vědomý teror“. Od 29. prosince do 3. ledna Rusko podle Zelenského použilo téměř 200 raket a víc než 200 útočných dronů Šahíd, nasadilo i rakety Kinžal, schopné vyvinout nadzvukovou rychlost.

Náčelník generálního štábu ukrajinské armády Valerij Zalužnyj upřesnil, že deset raket Kinžal se podařilo sestřelit díky americkým systémům protivzdušné obrany Patriot. Kdyby dopadly do Kyjeva, byla by to katastrofa, uvedl Zalužnyj na sociálních sítích.