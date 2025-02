ONLINE: Británie je ochotná poslat vojáky na Ukrajinu. ‚Bezpečí země znamená bezpečí v Evropě‘

Keir Starmer napsal, že Spojené království je „připravené a ochotné přispět k bezpečnostním zárukám pro Ukrajinu tím, že v případě potřeby nasadí své vlastní vojáky“.

V exkluzivním článku pro deník The Telegraph premiér uvedl, že rozhodnutí zvážit vyslání britských vojáků a vojaček do nebezpečí nevzal na lehkou váhu. Pomoc při zajišťování bezpečnosti Ukrajiny podle britského premiéra znamená pomoc při zajišťování bezpečnosti vlastní země i evropského kontinentu.

Je to poprvé, co britský premiér výslovně formuloval, že zvažuje vyslání britských mírových sil na Ukrajinu. Starmer to uvedl krátce předtím, než se během pondělka v Paříži sejdou vedoucí představitelé velkých evropských zemí a budou jednat o situaci kolem Ukrajiny.

K setkání dojde poté, co vyšlo najevo, že americká administrativa chce jednat o příměří přímo s Ruskem bez účasti Evropanů. Mimořádné setkání svolal francouzský prezident Emmanuel Macron.