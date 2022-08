Rusko přerušilo export ropy jižní větví ropovodu Družba. Kromě Maďarska a Slovenska vede i do Česka

Ukrajina od 4. srpna zastavila tranzit ruské ropy jižní větví ropovodu Družba, která vede mimo jiné i do České republiky. Podle agentury Interfax to oznámil ruský provozovatel ropovodů Transněfť.

Ukrajinský provozovatel ropovodů Ukrtransnafta podle něj přestal ropu posílat dál kvůli neuhrazení tranzitních poplatků. Příčinou jsou podle ruské strany západní sankce.

Transněfť uvedl, že platba za srpnový tranzit, kterou v červenci zaslal firmě Ukrtransnafta, se vrátila zpět na jeho účet.

Společnost Gazprombank, která má platby na starosti, podle agentury Reuters uvedla, že peníze se vrátily kvůli restrikcím ze strany Evropské unie.

Ropovod Družba začíná v Rusku na východním břehu Volhy a v Bělorusku se dělí do dvou větví - severní vede do Polska a Německa, jižní přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do České republiky.

Rusko prostřednictvím jižní větve ropovodu Družba obvykle dodává zhruba 250 000 barelů ropy denně.

Evropská unie se dohodla, že od 5. prosince přestane dovážet ruskou ropu a o dva měsíce později i ropné produkty. Z embarga bude dočasně vyňata přeprava ropy ropovodem Družba.