Ruský web se podle Ovčáčka omluvil za článek o Československu. Šéfredaktor bude potrestán důtkou

Ruská armádní televize Zvezda se omluvila za lživý článek o invazi do Československa v roce 1968. Na facebooku to oznámil mluvčí prezidenta Miloše Zemana. Ten je právě na státní návštěvě Ruska a proti obsahu článku se ohradil. Zvezda sporný text zveřejnila na svém webu v úterý. Článek během středy z webu zmizel, zato se tam objevil obsáhlý příspěvek o průběhu Zemanovy návštěvy. Moskva/Praha 16:50 22. listopadu 2017

Podle Jiřího Ovčáčka se na velvyslanectví ČR v Moskvě ve středu telefonicky obrátil zástupce ředitele televize a za publikaci článku se hluboce omluvil. Z jeho sdělení vyplývá, že šlo o chybu šéfredaktora, který bude potrestán důtkou. S autorem článku již nebude televize nadále spolupracovat. Článek byl z webu odstraněn.

TV ZVEZDA se omluvila za lživý článek: https://t.co/O2r8jzLuBT — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) November 22, 2017

Materiál, v němž autor chválil sovětskou invazi, vyvolal bouřlivou odmítavou reakci české politické scény. Miloš Zeman autora, jímž je Leonid Maslovskij, označil za „novinářského šílence s vylízaným mozkem".

Maslovskij v textu mimo jiné tvrdí, že „vstup vojsk do Československa (v roce 1968) nedovolil Západu uskutečnit státní převrat podle technologie ‚sametových' revolucí a zachoval na více než 20 let život v míru za souhlasu všech národů Varšavské smlouvy". Za takový čin by podle Maslovského mělo být Československo Sovětskému svazu vděčné.

Server Zvezda v úterý podotkl, že jde o osobní názory autora, které nelze ztotožňovat s názory redakce. Ve středečním vyjádření redakce píše, že web armádní televize slouží jako diskusní fórum pro vyjádření různých postojů. Zároveň dodává, že názory na události takzvaného pražského jara se různí a některé jeho aspekty stále nejsou jednoznačné. Redakce rovněž ujišťuje, že nadále počítá s upevňováním česko-ruských vztahů.

'Rusofobové, kteří sní o izolaci Ruska'

Maslovskij, který údajně vystudoval leteckou školu a historii, působil podle zdrojů dostupných na internetu jako zástupce generálního ředitele jedné z ruských leteckých továren. Publikoval například články s názvem Jak (Velká) říjnová revoluce 1917 zachránila a zachovala Rusko, Zkreslená historická pravda o SSSR nebo Jak zničili SSSR.

Armádní web se ve středu obsáhle věnuje Zemanově návštěvě. V článku se zdůrazňuje zájem české i ruské strany na rozvoji vzájemných styků a podrobně se v něm informuje o průběhu jednání českého hosta s prezidentem Vladimirem Putinem.

Server publikuje názor člena zahraničního výboru dolní komory ruského parlamentu a jednoho z hlavních představitelů vládní strany Jednotné Rusko Sergeje Železňaka, podle něhož Zemanova návštěva „je pro západní rusofoby, kteří sní o izolaci Ruska, dalším důkazem o krachu jejich plánů."

Cesta české delegace potvrzuje snahu značné části českých politických a podnikatelských kruhů o nezávislost na „chybné politice evropské byrokracie, která evropské národy zavedla do krize a sankční slepé uličky," konstatuje v článku ruský poslanec.