Rusové chtějí dosáhnout lepšího výsledku na frontě. Uzavírat příměří pro ně nemá teď smysl, říká Kofroň

V Turecku se dopoledne roztočila první kola jednání ve snaze pokročit ke klidu zbraní na Ukrajině po trojstranné schůzce zástupců Ukrajiny, Turecka a Spojených států. „Rusové mají zjevně v tento okamžik pocit, že se mohou dobrat ještě o něco lepšího výsledku na frontě a nedává pro ně úplně smysl okamžitě sahat po nějakých příměřích," říká pro Radiožurnál politický geograf Jan Kofroň z Univerzity Karlovy. Rozhovor Praha 14:38 16. května 2025

Řekl byste, že výsledek těch hodně očekávaných rozhovorů v Istanbulu je předem dán už třeba tím, že Ukrajinci chtějí podle dostupných informací jednat hlavně o příměří, zatímco Rusové o tom, co označují za kořeny konfliktu?

Určitě to naznačuje, že ta jednání budou složitá, asi bych neočekával nějaký skutečně radikální průlom v tenhle okamžik.

Agentura Reuters cituje ukrajinského diplomata, podle kterého by na páteční schůzce mohla být řeč i o vyhlídkách summitu prezidentů Zelenského a Putina. Podle zpravodaje Reuters už samotný fakt, že se koná první přímá schůzka zástupců Ukrajiny a Ruska za víc než tři roky, dokládá diplomatický pokrok. Vidíte ten diplomatický pokrok také?

Určitě v tom smyslu, že ty dvě strany jsou ochotné se setkat a napřímo jednat, to nějaký pokrok jednoznačně ukazuje.

Jak jsme ale řekli, asi nejsme ještě ve stadiu, že by šlo očekávat v tenhle okamžik nějaký rychlý mír nebo dlouhodobé příměří, protože ty strany zřejmě mají odlišné pohledy na věc.

Dá se očekávat třeba, jak už jsem se o tom zmínil, že by v dohledné době následovala schůzka Volodymyra Zelenského a Vladimira Putina?

To je zajímavá otázka. Přiznám se, že na ni nedokážu úplně dobře odpovědět. Je to asi představitelnější než půl roku nebo rok nazpět, ale přijde mi trochu, že Putin v tenhle okamžik je velmi opatrný na to se osobně účastnit nějakých jednání. Přijde mi, že hodně sází na to, že ta jednání budou vedena někým z jeho okolí a on potom ve finále si zřejmě i nechává čas na nějaké hlubší promyšlení jeho reakce.

Když se vrátíme k tomu aktuálnímu jednání v Istanbulu. Ruskou delegaci tam vede krajně konzervativní bývalý ministr kultury, současný poradce Vladimira Putina Vladimir Medinskij. Jsou tam ale také šéf ukrajinské vojenské zpravodajské služby Igor Kosťukov nebo generál plukovník Alexander Fomin, který byl i u istanbulských jednání s Ukrajinou v roce 2022. Může mít zvláštní přínos to, že se sejdou tito lidé tváří v tvář, mimo jiné s ukrajinským ministrem obrany Rustemem Umerovem, s vedoucím ukrajinské prezidentské kanceláře Andrijem Jermakem nebo s náčelníkem zpravodajské služby ukrajinské SBU?

Myslím, že to ukazuje na to, že ta jednání nejsou čistě formální, takže určitý asi pozitivní dopad to mít může.

Zároveň nikdo z těchto lidí nebude dělat finální rozhodnutí. To reálně spočívá, ať už na Putinovi, anebo Zelenském.

Americký prezident Donald Trump se vrací z několikadenní cesty na Blízkém východě s tím, že se sejde se šéfem Kremlu, jakmile budou moci společný summit domluvit. To jsou jeho aktuální slova. Podle Donalda Trumpa se před takovou schůzkou, tedy schůzkou Donalda Trumpa s Vladimirem Putinem, nedá čekat posun k míru na Ukrajině. Dá se v tuto chvíli odhadovat, jaké další tahy by Donald Trump mohl podniknout, případně jestli a kdy se sejde s ruským prezidentem?

To si opravdu nedovolím tipnout.

Je to asi něco, co vyloučit úplně nejde. Je vidět, že Trump má o tohle setkání nějaký zájem. Určitě je to něco, co z pohledu Putina asi taky by mohlo dávat smysl. Jestli k tomu ale dojde v horizontu třeba několika týdnů, tak to si nedokážu v tenhle ten okamžik zodpovědět.

Souhlasil byste s tím, co Donald Trump ve čtvrtek řekl, že bez schůzky Trumpa s Putinem nemůže dojít k zásadnímu posunu směrem k příměří?

Nevím, to je možná trošku taženo Trumpovým nazíráním sebe sama jako toho klíčového hybatele. Faktem je, že samozřejmě ta jednání mezi USA a Ruskem jsou pro Rusko podstatná, protože Rusové samozřejmě argumentují, že ten spor není jenom s Ukrajinou, ale že je, jak oni říkají s kolektivním Západem.

Oni celý ten kolektivní Západ vnímají jako nějakou extenzi USA. Takže v tomhle samozřejmě ten význam je celkem jasný, proč zrovna USA, proč zrovna Donald Trump a proč to může být pro Putina významné. Jiná trochu otázka je, jestli Trump je schopen nebo ochoten dát Putinovi to, co Putin chce, aby válku ukončil.

Vysoká představitelka Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnost Kaja Kallasová v pátek uvedla, že sedmadvacítka připravuje novou sérii sankcí proti Rusku. O tvrdých sankcích směřovaných na ty země, které od Ruska odebírají ropu a ropné produkty, se mluví i ve Spojených státech. Může tohle být to rozhodující, co by přimělo Rusko k dalším jednáním a hlavně k ukončení války na Ukrajině?

Budu tady trošku skeptický.

Je to určitě něco, co Rusové budou zvažovat, protože je to samozřejmě může nějak ekonomicky poškodit. Teď samozřejmě hodně závisí na tom, jak přesně by ty sankce vypadaly. Z pohledu Rusů na konci jde primárně o to, jestli oni mají pocit, že v dalších týdnech nebo měsících jsou schopni udělat ještě nějaký pokrok na frontě.

Teď zahájili řekněme jarní nebo pozdně jarní ofenzivu někde mezi Časiv Jarem a Pokrovskem. Postup není úplně rychlý, ale nějaký je. Takže zjevně mají v tento okamžik pocit, že se mohou dobrat ještě o něco lepšího výsledku na frontě a nedává pro ně úplně smysl okamžitě sahat po nějakých příměřích nebo něčem takovém, protože z jejich pohledu by tím dali jenom Ukrajině čas se připravit, pokud by ta jednání nedopadla na konci.

Zároveň ty sankce je asi nezasáhnou tak rychle. Nebude to tak, že by to okamžitě vedlo k ruskému kolapsu. Takže z pohledu Rusů asi dává smysl počkat, jak se ta situace vyvine i na frontě. Teprve, kdyby se jim nedařilo, tak i samozřejmě pod vlivem třeba dalších sankcí přistoupí k jednání s více otevřenou myslí.