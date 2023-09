Celníci smí zabavit auta, kterými cestují Rusové po unijních státech. Kreml to označil za rasismus

Získat schengenská víza není pro Rusy ani rok a půl od začátku invaze na Ukrajinu neřešitelný problém. Nově jim ale hrozí, že při vstupu do Evropské unie přijdou o soukromý majetek, třeba o auto. Vyplývá to z aktualizace sankční politiky, kterou v pátek zveřejnila Evropská komise. Mluvčí ministerstva zahraničí Marija Zacharovová to označila za čirý rasismus.

