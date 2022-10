‚Nechci jít do války.‘ Egyptská Hurgháda se plní Rusy, kteří prchli před mobilizací

Přesně před měsícem vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin částečnou mobilizaci. Z Ruska od té doby utekly statisíce lidí. A míří mimo jiné i do egyptské Hurghády. Oproti Gruzii či Turecku je Egypt pro Rusy cenově dostupnější. Poté - co se mužští uprchlíci do země dostanou - mají ale další starost: snaží se zajistit, aby za nimi přijely i jejich rodiny. Od stálého zpravodaje Hurgháda 17:25 21. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hurghada | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

„Je tady hodně Rusů. Hodně mužů, kteří utekli a nechali doma v Rusku rodiny. Spousta lidí také utekla do Thajska, do Indonésie, někdo sem. Hurgháda je pro nás nejlevnější a létají sem přímé chartery,“ říká Valoďa, který nechtěl z bezpečnostních důvodů zveřejnit své pravé jméno, Radiožurnál ale jeho identitu zná.

Egyptská Hurgháda se plní Rusy, kteří prchli před mobilizací. Více si poslechněte v reportáži zpravodaje Českého rozhlasu na Blízkém východě Štěpána Macháčka

Je to student výpočetní techniky, je z Moskvy a tady v Hurghádě momentálně bydlí v pronajatém bytě se třemi dalšími mladými Rusy. Poznali se ale až tady.

„Nechci jít do války. Ale situace je taková, že lidé jsou nucení jít bojovat. Mě by nejspíš odvedli také. Lidé v Rusku té situaci nerozumějí. Prostě žijí, pracují, a nezajímají se. V televizi je to jen propaganda, takže ani nemůžeme znát skutečnost,“ popisuje Radiožurnálu.

S Valoďou sedím na zahrádce domu, ve kterém dočasně pobývá. Neví, co ho čeká: „Počítám, že tu zůstanu tak půl roku. Situace je pořád těžká. Nevím, jak s tím mám žít. Teoreticky bych mohl snadno najít práci v zahraničí, ale v Evropě nás teď nemají rádi. V Egyptě je to pro nás v pohodě. Ale bude se mi tu stýskat po domově.“

Hurghada | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

Česká majitelka realitní kanceláře v Hurghádě Alena Lempachová zvýšený zájem Rusků o pronájmy bytů potvrzuje: „Každý den přilétávají Rusové. Teď létají chlapi, kteří hledají společné ubytování třeba na měsíc. Každý má doma rodinu, která sem - dejme tomu - do měsíce přiletí a chtějí tady normálně žít. Je opravdu vidět, že teď ti Rusové utíkají.“

‚Nefér, nelogická a nelegální‘

V jednom z bytových resortů nedaleko Hurghády jsem potkal Ivana, jehož pravé jméno Radiožurnál rovněž zná: „Technicky vzato jsem spadal do skupiny lidí, kterých se mobilizace týká. A zároveň bylo riziko, že zavřou hranice pro všechny muže, takže bych se už z Ruska ven nedostal.“

Ivan pracuje pro ruskou marketingovou firmu. Zatím může dělat svou práci na dálku. „Neměli jsme žádný plán, ale rozhodli jsme se na nějakou dobu z Ruska odjet. Jelikož mám ženu a dítě, tak jsme hledali destinaci, kam se dá snadno dostat, kde je turistická infrastruktura. Nehledali jsme místo, kde bychom se usadili napořád. Máme oba práci online, takže jsme schopní tady chvíli pobýt,“ popisuje.

Ivanova cesta do Hurghády nebyla jednoduchá. Po vyhlášení mobilizace byly letenky vyprodané, nakonec se mu podařilo do Egypta dostat přes Kyrgyzstán a Dubaj: „Krátce po vyhlášení mobilizace letenky neskutečně zdražily, já jsem zaplatil víc než čtyřnásobek běžné ceny. Teď už je to lepší, protože se ukázalo, že hranice zůstaly otevřené, ale přesto spoustě mužům nedovolili odcestovat.“

Během rozhovoru jsme s Ivanem obešli bazén resortu, kde má s rodinou dočasně pronajatý byt. Svůj návrat do Ruska moc nadějně nevidí: „Doufal jsem, že se situace uklidní, ale vypadá to spíš naopak. Chtěli jsme se vrátit do Ruska, až bude klidněji. Odjíždět jsme nechtěli, máme svou zemi rádi, chci se tam vrátit. Ale teď musíme promýšlet plán B, tedy že se přestěhujeme do jiné země a usadíme se tam.“

Ivanova sociální bublina mladých profesionálů prý válku od začátku odmítala. Ivan sám si během rozhovoru posteskl, že se mu líbilo, jak se Moskva stává západnějším a globalizovanějším městem, ale že teď je s tímto vývojem konec.

„Považuju tuhle válku za nefér, nelogickou a nelegální. Rusko tohle nemělo dělat, mělo jít jinou cestou, jak problém vyřešit. Nikdy jsme tu válku nepodporovali, ale neměli jsme žádnou možnost to zastavit.“

Ivan s manželkou a malým synem teď odjíždějí na nákup. A také hledat školku, kam by pětiletý kluk mohl chodit.