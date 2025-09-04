Rusové možná nerušili GPS signál letadla s von der Leyenovou. Evropské úřady věc vyšetřují

Letadlo s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou nemuselo kvůli rušení GPS signálu nedávno v Bulharsku přistávat s pomocí papírových map, mělo totiž standardně záložní elektronický radiový systém. Navíc přistání letounu nebylo v neděli opožděno o hodinu, jak napsal deník Financial Times, ale pouze o devět minut. Informoval o tom bruselský list Politico s odvoláním na web Flightradar24 a své zdroje. Autority událost stále vyšetřují.

Letadlo s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou odlétá ze státní návštěvy v Rumunsku

Letadlo s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou odlétá ze státní návštěvy v Rumunsku | Foto: George Calin | Zdroj: Inquam Photos via Reuters

List Financial Times, jehož korespondent byl v letadle, napsal, že letadlo kroužilo hodinu, než pilot přistál s použitím papírových map. Brusel a Sofie z nedělního incidentu obvinily Rusko a označily to za „do očí bijící vměšování“.

Údajný útok na von der Leyenovou tak mohl podle serveru vyvolat velkou diplomatickou krizi – nebo i něco horšího. Bulharští představitelé i zástupci EU ale incident v posledních dnech poněkud „zametají pod koberec“, poznamenalo Politico.

Data z portálu pro sledování letů Flightradar24 ukazují, že signál GPS dotčeného letounu nebyl nikdy ztracen a že přistání letadla bylo zpožděno pouze o devět minut. Veřejně dostupná data rovněž ukázala, že stejné letadlo zaznamenalo rušení GPS den předtím v oblasti Pobaltí, ale nikoli v Bulharsku.

Vyšetřování není třeba

V úterý bulharský premiér Rosen Željazkov zmírnil tvrzení o přímém ruském vměšování a incident označil za rutinní závadu spojenou s širšími důsledky války na Ukrajině. „Není třeba situaci vyšetřovat, protože tato narušení nejsou ani hybridní, ani kybernetické hrozby,“ uvedl Željazkov.

Letadlo mělo také elektronický záložní systém, který mu umožnil přistát – nebyly potřeba žádné papírové mapy – uvedly bulharské úřady. Željazkov dodal, že k podobným narušením dochází od začátku války na Ukrajině. „Bohužel je to jeden z vedlejších – ale nikoli bezvýznamných – důsledků takových konfliktů,“ řekl bulharský premiér novinářům nedávno na tiskové konferenci.

Co se přesně v neděli stalo, je nicméně stále předmětem dohadů. Prohlášení bulharské vlády říká, že „letové služby okamžitě navrhly alternativní přistávací postup s využitím pozemních navigačních prostředků...nezávislých na GPS systémech“.

Web Flightradar24 a další data ukazují, že letadlo von der Leyenové mířilo k letišti v Plovdivu z východu, údajně s cílem přistát na dráze 30, ale „z neznámých důvodů bylo toto první přiblížení zrušeno a (letadlo) přeletělo letiště ve výšce asi 7000 stop“ neboli asi 2100 metrů, uvedl Jan-Arwed Richter, generální ředitel společnosti JACDEC, která poskytuje bezpečnostní analýzy pro komerční letectví.

„Poté se letadlo otočilo vpravo směrem na jihovýchod a znovu se přiblížilo k dráze 30 pomocí lokalizátoru, což bylo dokončeno bezpečným přistáním,“ dodal expert.

Devět minut zpoždění

Společnost SkAI Data Services, technologický startup zaměřený na letecká data se sídlem ve Švýcarsku, v příspěvku na LinkedIn uvedla, že v regionu docházelo k „regionálnímu narušení ve vysokých nadmořských výškách, ale letová data nenaznačují ztrátu GPS u letadla von der Leyenové.“ Let podle údajů Flightradar24 místo jedné hodiny a 48 minut trval hodinu a 57 minut – což představuje jen mírné zpoždění.

„Došlo k narušení GPS signálu, letadlu se ale i tak podařilo bezpečně přistát,“ uvedla v úterý mluvčí Evropské komise Paula Pinhová v reakci na dotazy ohledně letových údajů. „Nezávisle na tom, co se stalo při daném letu,“ došlo od začátku války na Ukrajině k „značnému a velmi citelnému“ nárůstu narušení a falšování GPS signálu, dodala.

Dvě klíčové agentury EU pro letový provoz, Eurocontrol a Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA), „v současné době prověřují fakta o nahlášené události,“ uvedla EASA ve svém prohlášení a dodala, že „spoléhají na příslušné orgány“ v Bulharsku, že jim poskytnou oficiální zprávy.

