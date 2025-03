Žhářství, nastražování výbušnin a jiné teroristické útoky. Na takové věci se podle ukrajinských médií Rusko snaží verbovat ukrajinské děti. Minulý týden se jednalo o čtrnáctiletou dívku z Ternopilu, kterou měli vydírat na telegramu. Na případ upozornila ukrajinistka Lenka Víchová. „V několika případech nabádali děti, ať sestrojí výbušninu, odnesou ji k policejní stanici a tam ji nechají pohozenou,“ popisuje v rozhovoru pro serveru iROZHLAS.cz. Rozhovor Praha 14:44 29. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rusové na telegramu verbují děti Ukrajiny k terorismu. Případy řeší kontrarozvědka, popisuje expertka (ilustrační foto) | Foto: Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhoto | Zdroj: Reuters

Popsané praktiky jsou zatím známé spíš například od afghánského Tálibánu. Co se v rusko-ukrajinském konfliktu změnilo, že Rusové přesedlali na tuto taktiku?

V podstatě je to způsobeno neúspěchem ruské armády na bitevním poli. Nehledě na to, že jejich armáda je početnější a má jisté úspěchy na některých směrech, jejich tempo je strašně pomalé. Proto bylo nutné zvýšit své aktivity v týlu.

Začalo to najímáním sociálně slabších na akce typu podpalování vojenských aut. Ale najmou dítě a u realizace akce způsobit škody a ještě u toho to dítě zabít – to má větší dopad na společnost. K těmto akcím nejsou najímány jen děti. Před několika dny byla takto distančně odpálena žena, matka malého dítěte.

Na facebooku jste zmínila dva případy, například pokus čtrnáctileté dívky, která byla zadržena ve městě Ternopil za pokus o spáchání teroristického útoku. Jakým způsobem se ruským agentům podařilo ji kontaktovat?

Pokud je mi známo, tak se k těmto účelům používá většinou platforma Telegram.

Co přesně po dívce požadovali, aby udělala?

Většinou se jedná o to, aby to dítě odneslo nějaký balíček, tašku, batoh na určité místo a někomu, většinou fiktivní osobě, ho předalo. V několika případech, a v tomto také, měla tato dívka podle instrukcí sestrojit výbušninu, odnést ji v batohu k policejní stanici a tam ji nechat pohozenou u jednoho z aut. Tato dívka byla vydírána kvůli svým fotkám a souhlasila s realizací akce.

Kolik takových případů, kdy ruští agenti naverbovali nezletilé Ukrajince, jste již zaznamenala? Můžeme jich čekat více? A na koho se Rusové zaměřují, jsou v nebezpečí například děti, které unášejí z Ukrajiny?

Děti, které Rusové unesou z Ukrajiny, jsou v nebezpečí už jenom proto, že je unesli. Zda je budou v budoucnu k podobným akcím používat, já odhadnout nemohu. Každopádně jsou v ohrožení ti, kteří se neumí bránit a kteří jsou různými způsoby oslabeni.

Ví se, jestli už Bezpečnostní služba Ukrajiny a policie začaly řešit podobné případy a vymýšlet kroky, které by varovaly nezletilé před výhrůžkami a zapletení se do podobných situací?

Tyto případy řeší ukrajinská kontrarozvědka. Jaké instrumenty používá, netuším.