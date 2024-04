Rusové nevrátí Krym. Uznávat územní celistvost Ukrajiny je jen právní teorie, řekl Fico

Rusové nikdy nevrátí Ukrajině anektovaný poloostrov Krym a neodejdou z východoukrajinského Donbasu, řekl ve středu slovenský premiér Robert Fico. Uznávání principu územní celistvosti je v případě Ukrajiny podle něj jen teorií mezinárodního práva, případný mír bude drahý a Rusové vojensky vyhrávají. Bratislava 11:31 17. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rusové nikdy nevrátí Ukrajině anektovaný poloostrov Krym a neodejdou z východoukrajinského Donbasu, řekl Fico | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Z hlediska mezinárodního práva každý z nás uznává územní celistvost jiné země, suverenitu, nedotknutelnost hranic. To je pěkná teorie mezinárodního práva. Říkám ale, že Rusové nikdy nevrátí Krym, Rusové nikdy neodejdou z Donbasu a Luhansku,“ uvedl Fico před poslanci evropského výboru slovenské sněmovny.

Slovenský premiér dlouhodobě kritizuje strategii západních zemí ohledně Ukrajiny bránící se již přes dva roky ruské invazi.

Podle Fica Ukrajina ztrácí každým dnem území. „Rusko v rámci ofenzivy získalo další území. Ukrajina nemá vojenskou kapacitu a vojenskou sílu. Vojenské řešení to nemá a ani to nikdy nebude mít, jen bude o 100 000 mrtvých více na jedné a druhé straně. Jediné, co by pomohlo, kdyby tam vtrhlo NATO, to je třetí světová válka,“ tvrdil Fico.

Fico se opět vyslovil za zastavení vojenských operací na Ukrajině. Zmínil možnost, že vyjednavači by pak mohli navrhnout například zavedení speciálního postavení pro východoukrajinské oblasti ovládané Ruskem a že později by tam mohlo být referendum o jejich budoucnosti. „Můžete si malovat vzdušné zámky, ale Rusové odtud neodejdou, je to jejich,“ řekl.

Nynější už čtvrtá Ficova vláda po svém nástupu do úřadu loni na podzim zastavila vojenskou pomoc Ukrajině ze státních zásob. Ponechala ale možnost komerčních dodávek zbraní Kyjevu.