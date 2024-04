Rusové platili evropské politiky. Chceme znát jména, musíme to brát vážně, zdůrazňuje europoslanec

„Vliv Ruska na evropskou politiku je opravdu mnohem větší, než jsme předpokládali,“ uznává po odhalení proruské sítě, která sídlila v Praze, nizozemský europoslanec Bas Eickhout. V rozhovoru pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál hovoří o tom, jak zpráva české Bezpečnostní informační služby (BIS) zahýbala debatou v Nizozemsku. „Když se zaměříte na politiky, kteří vždycky kladně mluvili o Putinovi, jsou to ti z krajní pravice,“ připomíná. Rozhovor Praha / Amsterdam / Brusel 13:00 3. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Rusko má mnohem víc důvodů, proč cílit na unijní politiku a snažit se prosadit svůj vliv,“ říká pro iROZHLAS.cz nizozemský europoslanec Bas Eickhout | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Minulý týden ve středu česká vláda rozšířila sankční seznam a zařadila na něj i údajný zpravodajský web Voice of Europe, který byl součástí proruské vlivové operace. Rusové prý jeho prostřednictvím vypláceli peníze evropským politikům. Byli mezi nimi politici z Německa, Francie, Polska, Belgie, Maďarska a také Nizozemska. Jak tato skutečnost rezonuje právě v Nizozemsku?

Byla to opravdu velká zpráva. Samozřejmě můžete namítat, že jsme to měli předpokládat a být obezřetní, ale abych byl zcela upřímný – to, že existují někteří politici, kteří rádi opakují to, co dělá Vladimir Putin a Rusko, to je jedna věc. Ale pak si za to opravdu nechat platit, to je věc druhá. A to je opravdu problematické.

Kdo je Bas Eickhout nizozemský politik

od roku 2009 poslanec Evropského parlamentu

za frakci Zelených je kandidátem na předsedu příští Evropské komise (tzv. spitzenkandidát)

Největší problém teď je, že neznáme jména. A nizozemská tajná služba říká, že ta jména nemůžeme zveřejnit, dokud je nesdělí česká tajná služba. Sice už víme, že mezi nimi byli někteří nizozemští politici, ale nevíme, kteří to byli. A o tom se teď v Nizozemsku hodně diskutuje. V těchto dnech o tom probíhá dokonce rozprava v parlamentu.

Měl byste nějaké tipy, o koho by mohlo jít? Konkrétní jména vesměs neznáme, byť třeba v souvislosti s Německem se mluví o spojitosti s krajní pravicí a konkrétně politikem Alternativy pro Německo (AfD) Petrem Bystroněm.

Když se zaměříte na politiky, kteří vždycky kladně mluvili o Putinovi, jsou to ti z krajní pravice. Člověka tedy samozřejmě napadá, že by se to mohlo dotknout stran z tohoto spektra. Ale oni to popírají.

Webová stránka Voice of Europe | Foto: Utrecht Robin/ABACA | Zdroj: Reuters

Například Geert Wilders, který také poskytl rozhovor webu Voice of Europe – tvrdil, jak je to skvělý web, který poskytuje dobré informace – teď ale hlásá, že chce vědět, kteří politici si nechávali platit Ruskem. Dušuje se, že on mezi nimi nebyl.

V Nizozemsku máme dokonce ještě extrémnější pravici.

Kterou vede Thiery Baudet, že? On se k tomu nějak vyjádřil?

Ano, myslím Baudetovu stranu. Ale i on rezolutně popřel, že by byl do ruské sítě zapojený. Nadále si stojí za tím, co pro proruský web říkal, ale popírá, že by někdy dostal jakýmkoli způsobem zaplaceno.

Všichni to popírají.

Čili ale v Nizozemsku je vůle prošetřit, co a jak se dělo, kdo konkrétně bral ruské peníze? A chce to i krajně pravicový vítěz listopadových parlamentních voleb Wilders…

Ano.

Thierry Baudet s Geertem Wildersem | Foto: Utrecht Robin/ABACA | Zdroj: Reuters

Hrozba pro demokracii

V tiskové zprávě frakce Zelených, které jste součástí a za kterou i kandidujete z pozice tzv. spitzenkandidáta na šéfa budoucí Evropské komise, říkáte: „Musíme si být jisti, že žádný z kandidátů v těchto volbách (do europarlamentu) není placen Rusy.“ Jak toho chcete dosáhnout, když tajné služby nezveřejní jména?

Myslím, že i my v Evropském parlamentu bychom se měli zasadit o intenzivní vyšetřování. Vliv Ruska na evropskou politiku je opravdu mnohem větší, než jsme předpokládali.

Bylo to zřejmé už samozřejmě z jejich přístupu k energetické politice. To oni tlačili evropské politiky k tomu, abychom nakupovali ruské nerostné energie a v podstatě se stali závislými na ruském plynu a ropě. Ale také víme, že prostřednictvím sociálních sítí dochází k velkému ovlivňování z Ruska.

Jestli Rusové teď ještě k tomu platili politiky, tak to považuju opravdu za jednu z největších hrozeb pro naši evropskou demokracii. Musíme to brát velmi vážně. Každý politik, který je placen někým zvenčí, by neměl být oprávněn k výkonu své funkce.

Když se bavíme o zahraničním vměšování… Je to více než rok, co Evropským parlamentem otřásla korupční aféra Katargate. Viděla jsem, že nezisková organizace Transparency International se na to i v souvislosti s právě odhalenou kauzou ruského vlivu odkazuje a urguje, že tohle je ještě větší problém. Souhlasíte s tím?

Obávám se, že mají pravdu. To, co se dělo kolem Katargatu, byla pravděpodobně jen touhou několika politiků vydělat nějaké peníze. Ale jaký reálně politický zisk z toho byl pro Katar, kromě nějakého obrazu pro veřejnost? Snažili se změkčit výrazy v rezolucích, které vyobrazovaly Katar ve špatném světle. Ale v případě Ruska je to mnohem vážnější.

Rusko má mnohem víc důvodů, proč cílit na unijní politiku a snažit se prosadit svůj vliv. Co se děje na Ukrajině, co se děje se sankcemi, které na Rusko chceme uvalovat, jakou chceme uplatňovat naši energetickou politiku.

Vztah Evropy a Ruska je více přímočarý. Rusko chce oslabit Evropu, protože silná Evropa je v neprospěch Ruska. Rusové chtějí oslabit evropský projekt. Proti tomu musíme bojovat, protože evropská jednota je v tomto světě potřebnější než kdy jindy.

Mantinely spolupráce

A myslíte si, že vyšetřování může začít, a hlavně přinést nějaké výsledky ještě před evropskými volbami? Ty se konají už za dva měsíce, na začátku června.

Musíme s tím začít. Zda se nám podaří odhalit vše, to se samozřejmě teprve uvidí. Všichni asi víme, že se Rusko bude snažit během kampaně ovlivnit volby. Pak budeme mít nově zvolené politiky, ty bude třeba také vyšetřit.

I z minulosti víme, že náchylnější jsou na spolupráci s Ruskem politici krajní pravice. Z předvolebních predikcí můžeme usuzovat, že by se jejich vliv v příštím europarlamentu mohl zvyšovat. Tomu bychom měli věnovat zvýšenou pozornost.

Ale myslím, že je také důležité toto: aby politici „středu“ vyslali jasný signál, že nebudou spolupracovat s krajní pravicí, která podporuje Putina. To je skutečný problém, protože máme v EU politická uskupení, která používají Putinův narativ. Je potřeba jasně se vymezit, co znamená spolupráce s některými subjekty. Děláme je totiž jen tak silnými, jak jim to ostatní politici dovolí.