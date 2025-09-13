Rusové postupují na Ukrajině plynovodem a štolami. Používají lehátka a skútry, cesta trvá čtyři dny

Ukrajinský projekt Deep State a ruské telegramové kanály potvrdily, že ruská armáda se pokouší proniknout do východoukrajinského Kupjansku plynovodním potrubím a štolami inženýrských sítí. Podobnou taktiku už Rusové použili při dobývání Avdijivky v Donbasu a Sudži v Kurské oblasti.

Ruští vojáci

Podobnou taktiku už Rusové použili při dobývání Avdijivky v Donbasu a Sudži v Kurské oblasti (ilustrační foto) | Zdroj: fotobanka profimeda

Telegramový kanál Operativnyj inform zveřejnil video, na kterém ruští vojáci ležící na opravárenských vozících táhnou jeden druhého plynovodním potrubím.

Ukrajina v noci sestřelila 137 ruských dronů. Moskva jich hlásí 42 zneškodněných

„Rusové vybudovali celou logistickou tepnu. Vchody do potrubí se nacházejí v oblasti Limanu. K pohybu v potrubí se používají speciálně vyvinutá lehátka na kolečkách a také elektrické skútry, kde to výška dovoluje. Cesta do okolí Kupjansku trvá přibližně čtyři dny, proto jsou po cestě zřízena speciální místa pro odpočinek a zásoby proviantu,“ píše se na telegramovém kanálu projektu Deep State.

Autoři příspěvku doufají, že se této zprávě ukrajinská armáda poučí. „Zkušenosti z Avdiivky a Sudži nebyly zohledněny. Ale opět chceme věřit, že tato ‚trubka‘ konečně poslouží jako poučení.“

Ukrajinský generální štáb v prohlášení uvedl, že toto důležité město v Charkovské oblasti zůstává pod ukrajinskou kontrolou. Potrubí přímo do města nevede a jeho vyústění Ukrajinci hlídají.

Nejsložitější situace je aktuálně v sousední Doněcké oblasti: u Pokrovsku a Kosťantynivky. Na tu od rána útočilo ruské dělostřelectvo a letadla na město svrhla několik bomb. Podle tamních úřadů zahynuli nejméně tři lidé a asi sedm bylo zraněno.

