Rusové postupují salámovou metodou. Dochází jim technika, ale lidí mají stále dost, popisuje Dorazín

Rusko v pondělí vyslalo na Ukrajinu téměř 500 dronů, což je nejvíc od začátku války, a zároveň zvyšuje tlak v Dněpropetrovské a Sumské oblasti, kde u hranic shromáždilo na 50 tisíc vojáků. „Salámovou metodou, kousek za kouskem ukrajují z ukrajinského území. Podle vojenských expertů to ale není pro Rusy to hlavní bojiště. Vážou tam ukrajinské síly, které pak nemohou bojovat jinde,“ říká stálý zpravodaj Českého rozhlasu na Ukrajině Martin Dorazín. Praha 16:37 10. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rusku, zdá se, docházejí síly, říká Dorazín | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Letní ofenziva je podle řady ukrajinských i zahraničních vojenských expertů pro Rusko jedním z posledních pokusů, jak zlomit ukrajinskou morálku a prolomit obranu. Ani jedno se mu zatím nedaří.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Martin Dorazín, stálý zpravodaj Českého rozhlasu na Ukrajině

„Rusku, zdá se, docházejí síly. Slibovalo tvrdou odplatu za ukrajinské akce na svém území – vyhození mostů do povětří a útoky na ruská vojenská letiště – ale ta nebyla taková, že by to Ukrajinu srazilo na kolena. Z toho je patrné, že Rusku docházejí technické prostředky,“ uvádí.

Ruské problémy spočívají v logistice a zásobování pohonnými hmotami. Ukrajině se podařilo poškodit mnohé rafinérie, ale také podniky vyrábějící elektroniku pro vojenské systémy.

Naopak vojáků má Rusko stále dost a na východě Ukrajiny má někdy až desetinásobnou přesilu. Zejména pro nižší sociální skupiny je lákavá nabídka vysokých žoldů, naopak Ukrajina už musela snížit věk pro nábor nových rekrutů a vlastenecký apel přestává zabírat.

ONLINE: Ruský vzdušný útok zasáhl Oděsu i Kyjev. Hlavní město se zahalilo do hustého dýmu Číst článek

„Odvodní komise mají nesmírný problém s tím, jak mobilizovat ty, kteří mobilizovaní být nechtějí. Byli jsme svědky, jak v Oděse přehradili hlavní ulici, kudy jezdí za prací lidé z okolí. Vytvořila se několikakilometrová fronta, což na popularitě nepřidá. Stejně jako záběry, kdy ty lidi chytají na ulicích, bijí je a házejí do autobusů,“ popisuje.

Ruské plány

Podle informací ukrajinské rozvědky plánuje Rusko do konce příštího roku obsadit 300 tisíc kilometrů ukrajinského území, včetně toho, které již okupuje. „Vycházelo by to, pokud by se Rusům podařilo dobýt celou Doněckou oblast. V cestě jim ale stojí velká města a celá průmyslová aglomerace,“ podotýká Dorazín.

V postupu na Cherson je pro Rusy velkou překážkou řeka Dněpr, velkou šanci prý ale mají v Záporožské oblasti. „Zdá se, že Rusko chce tyto plány naplnit. A je otázkou, jestli budou Ukrajinci natolik silní, aby jim v tom zabránili. Ztráta dalších území by pro ně totiž byla pohromou,“ varuje zpravodaj.

Ukrajinci se snaží vysvětlovat, co by mohlo znamenat omezení západní vojenské podpory, a také že ruský prezident Vladimir Putin ve skutečnosti není připraven jednat o míru, dokud jeho armády postupují, i když jen velice obtížně.

Izrael poskytl Ukrajině protivzdušný systém Patriot. V 90. letech ho používal proti Iráku Číst článek

O ruských plánech minulý týden ve Washingtonu informovala ukrajinská delegace. Ukrajinci se tímto způsobem snaží působit na americkou administrativu, přičemž řada republikánských politiků je na jejich straně. Často ovšem naráží na prezidenta Donalda Trumpa a jeho okolí.

„Šikovně se snaží působit zdola a nelze říci, že by strašili nerealistickými bubáky. Ukazují, o co Rusové skutečně usilují, pokud Ukrajinci nedostanou pomoc, kterou potřebují, aby je mohli začít vytlačovat a přimět tak Putina, aby začal skutečně vyjednávat,“ uzavírá.

Poslechněte si celý rozhovor v Interview Plus výše.