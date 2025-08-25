Rusové říkají, že Ukrajina odmítá mír. Vyjednávání Moskvy je ale jen sled výmluv, upozorňuje rusista
Tento týden by mělo být jasné, jak budou vypadat bezpečnostní záruky pro Ukrajinu. Americký prezident Donald Trump také pohrozil Moskvě dalšími sankcemi, pokud nebude chtít vyjednávat o konci války. „Rusko chce, aby se neustále něco připravovalo, ale hlavně aby se nejednalo. Je to sled výmluv,“ vysvětluje pro Český rozhlas Plus rusista a politolog Karel Svoboda.
Nedělních oslav nezávislosti Ukrajiny v Kyjevě se zúčastnil také americký vyslanec pro Ukrajinu Keith Kellogg. Volodymyr Zelenskyj mu při té příležitosti udělil vyznamenání. Byl to důležitý signál pro Moskvu, nebo naopak Keith Kellogg pro Kreml není tak důležitým představitelem Spojených států?
Není tak důležitý, je dokonce Moskvou odmítaný jako příliš proukrajinský. To, že se účastní takové akce, Moskvě jenom potvrzuje, že není nezávislý – samozřejmě v tom ruském pojetí, kdy nestranný znamená jim nakloněný. Ale žádný velký signál to pro Moskvu není.
List The Wall Street Journal o víkendu napsal, že Američané nepovolují Ukrajincům používat americké střely dlouhého doletu proti cílům na ruském území. Co to vypovídá o americké podpoře? Je to z její strany logický strategický krok?
Nevím, jakou strategii by to mohlo sledovat, protože dva dny předtím Donald Trump mluvil o tom, že pokud chcete ve válce zvítězit, musíte zasahovat i území agresora. A bylo zcela zjevné, že to myslí v kontextu ukrajinských zásahů vůči Rusku.
Čili já úplně nechápu, jakou strategii toto sleduje. Ale už několikrát jsme viděli, že Pentagon dělá něco a Donald Trump pak něco jiného říká. Pentagon se vlastně snaží uhodnout, co by Donald Trump chtěl, ale mám obavy, že ani on sám přesně neví, co to je.
Jak výrazné jsou dopady ukrajinských útoků na ruskou energetickou infrastrukturu a na ropné rafinerie?
Jedna věc jsou zásahy muničních továren, popřípadě vlaků, které převážejí munici nebo jednotky – tam je přímý vojenský dopad. Ale zásahy rafinerií výrazným způsobem zhoršují situaci s benzinem v Rusku.
Už máme tři regiony, které hlásí nedostatek benzinu. Můžeme se bavit o tom, jak moc je to způsobeno vnitřními problémy, špatně naplánovanými pravidelnými údržbami, nebo právě ukrajinskými údery. Ale ukrajinské údery situaci rozhodně zhoršují, a to dost výrazně.
Propaganda jede na plné obrátky
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov několikrát zopakoval, že prezident Vladimir Putin je ochotný jednat s prezidentem Volodymyrem Zelenským. Takové setkání se ale podle něj musí dobře připravit. Co všechno potřebuje Rusko připravit, aby k setkání došlo?
Rusko nepotřebuje připravit nic. Rusko chce, aby se neustále něco připravovalo, ale hlavně aby se nejednalo. Každý, kdo to sleduje trošku seriózněji, tomu rozumí. Je to sled výmluv, aby se žádné jednání neodehrálo.
Lavrov také mluvil o tom, že Zelenský podle ukrajinské ústavy není legitimní prezident. Ukrajinskou ústavu může vykládat pouze ukrajinský ústavní soud, ale to Lavrovovi nebrání. A i kdyby se všechno připravilo a byla jasná agenda, Rusové začnou vymýšlet, že není jasné, kde se to bude konat nebo kdo bude podávat jídlo. Prostě vymyslí cokoliv.
Jak ruská propaganda pracuje s potenciálním setkáním Putina a Zelenského? Píše se o tom v Rusku?
Píše se o tom, ale oni tvrdí, že Zelenskyj je ten, kdo nechce jednat, že to celé zdržuje, že jeho legitimita závisí čistě jenom na tom, že trvá válka. Zatímco Vladimir Putin chce mírové řešení a několikrát ho nabízel, ale Ukrajinci ho odmítli. Už samozřejmě nedodávají, jaké to takzvané mírové řešení ze strany ruského prezidenta bylo.
Informování je zrcadlově obrácené. Říkají, že Ukrajina chce bojovat, my chceme mír, my jsme nezaútočili, to Ukrajina zavinila válku a chce v ní pokračovat. Propaganda tam jede na plné obrátky. Válka a mír jsou pro ně úplně normální.
Americký viceprezident J. D. Vance prohlásil, že Rusko se snaží při vyjednávání o flexibilitu a že souhlasí s tím, že po válce bude respektovat územní celistvost Ukrajiny. Jak těmto prohlášením rozumíte?
Mám obavy, že vůbec nechápe, co se tam děje. Rusko říká, že bude respektovat územní celistvost Ukrajiny, ale už neříká, že požaduje čtyři oblasti plus Krym jako svoje. A nejsem si jistý, že J. D. Vance se v tom orientuje natolik, aby vnímal, že se ruské územní požadavky nezměnily ani o centimetr a že Rusko jede pořád to samé.