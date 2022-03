‚Přežili jsme za Sovětského svazu, přežijeme i tohle.‘ Řada Rusů míní, že je sankce nezatlačí do kouta

Na 15 tisíc lidí už zadržely ruské bezpečnostní složky na protiválečných protestech. Od začátku invaze na Ukrajinu ale podle sociologů celkově důvěra Rusů v prezidenta Vladimira Putina vzrostla. A mnozí z nich jsou navíc přesvědčení, že Rusko sankce nezatlačí do kouta, ale naopak mu dají impulz k soběstačnosti. Moskva 11:00 16. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Působení v Rusku pozastavily například společnosti Visa a Mastercard | Foto: Ivana Milenkovičová | Zdroj: Český rozhlas

Zatímco západní společnosti jedna za druhou ohlašují odchod z Ruska kvůli invazi na Ukrajinu a uvaleným sankcím, ruští představitelé dopady opatření v řadě případů zlehčují, případně mluví o tom, že sankce jsou prý naopak příležitostí pro domácí výrobu.

Část samotných Rusů pak v podobném duchu prohlašuje, že jejich země je bez problémů ustojí. Lidí ochotných vyjít do ulic na protest proti válce a politice Kremlu je menšina.

„Přišla jsem, abych udělala všechno, co mohu, abych zastavila válku,“ vysvětluje 34letá Natalja.

S odstupem několika metrů pozoruje, jak se postupně plní antony přistavené k moskevskému Puškinovu náměstí. Zpravidla to trvá jenom pár sekund, než na dotyčného naběhne několik příslušníků bezpečnostních složek.

„Nevím ale, co mám v současné situaci dělat,“ připouští Natalja.

„Pokud přijdu s transparentem, okamžitě mě zastaví. Pokud budu něco vykřikovat, okamžitě mě zastaví. Jenom pokud nás bude víc, můžeme někam vyjít. Skandovat. Píšu na sociální sítě. Vysvětluju to svým známým. Nevím ale, co mám dělat, abych mohla nějak přispět k zastavení války,“ říká.

Nemáme co ztratit

Podle nevládní organizace OVD-Info ruské složky od začátku invaze na Ukrajinu zadržely na protiválečných protestech na 15 tisíc lidí. Poslední průzkum státního sociologického centra VCIOM nicméně ukazuje, že důvěra Rusů v prezidenta Vladimira Putina za tu dobu vyrostla o 10 procentních bodů na 77 procent.

„Kdo je teď proti Rusku a proti téhle operaci? Jsou to ti, kdo se bojí sankcí,“ ptá se 63letá Taťjana. „Bojí se o svoje domy, o svoje nemovitosti. Mají miliony. A bojí se, že to ztratí. Proto jsou proti. A my? My nemáme co ztratit. Nám je líto lidí,“ říká.

Poukazuje přitom primárně nikoliv na Ukrajince, ale obyvatele separatisty ovládaných území na Donbasu. Právě jejich ochranou argumentoval prezident Vladimir Putin, když oznamoval nejdřív uznání samozvaných republik a poté i útok na Ukrajinu.

Z toho, že kvůli invazi na Ukrajinu teď čelí Rusko bezprecedentním sankcím a jeho ekonomiku čekají nelehké časy, prý Taťjana strach nemá.

„Jsme Rusové. Už jsme si něco vytrpěli. A dostali se z takových situací. Chápete? Nějak se z toho zotavíme. Obnovíme svoji výrobu. Vždyť jsme nějak žili i v uzavřeném Sovětském svazu,“ namítá.

Západní firmy se stahují

Odchod z Ruska nebo omezení provozu podle americké Yaleovy univerzity doteď ohlásilo skoro 400 společností. Od automobilek, technologických firem, oděvních společností až třeba po řetězce rychlého občerstvení.

„Žili jsme v Sovětském svazu. Ve značně uzavřené společnosti. Náš stát byl ale soběstačný,“ argumentuje v podobném duchu 55letá Marina.

„Všechno jsme vyráběli, co jsme potřebovali. Nebyli jsme závislí na zahraničních trzích. Bylo to moc dobře. V 90. letech kvůli neodpovědné politice naší vlády v čele s Borisem Jelcinem jsme ale tohle všechno porozprodávali a pozavírali,“ stěžuje si, zatímco přes rameno jí visí kabelka luxusní italské značky Fendi. Jedné z těch, které teď v Rusku zavřely své butiky. V obchodních domech po nich zůstaly jenom prázdné regály.

Ministr pro hospodářský rozvoj Maxim Rešetnikov Rusům sice slibuje, že se prý mnohé zahraniční firmy do země vrátí. Zatím je ale trend opačný.