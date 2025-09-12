Rusové s Bělorusy zahajují cvičení Západ 2025. Polsko zavřelo hranice, čtyři země omezily letecký provoz
V Bělorusku začíná společné cvičení ruských a běloruských ozbrojených sil nazvané Západ 2025. Trvat má do úterý. Polsko dočasně zcela uzavřelo hranice s Běloruskem. A stejně jako Litva, Lotyšsko a Estonsko omezilo v blízkosti hranic s Běloruskem letecký provoz. Plánované manévry označil polský premiér Donald Tusk za velmi agresivní a připomněl, že je Polsko terčem rostoucího počtu provokací ze strany Ruska a Běloruska.
Běloruský ministr obrany Viktar Chrenin uvedl, že vojska si při cvičení Západ 2025 vyzkouší plánování úderů jadernými zbraněmi a raketami Orešnik.
Cvičení by se celkem mělo účastnit asi 43 tisíc ruských a běloruských vojáků, ale také stovky kusů vojenské techniky. Podle pobaltského deníku Delfi není vyloučené, že Rusko bude chtít během cvičení otestovat hypersonickou střelu Zircon.
Část cvičení je naplánovaná v blízkosti hranic s Polskem a Litvou. Polsko už proto dočasně zcela uzavřelo hranice s Běloruskem.
Ruské ministerstvo zahraničí označilo uzavření hranic za destruktivní a konfrontační krok, který má eskalovat napětí v srdci Evropy.
Polsko, ale také Litva, Lotyšsko a Estonsko omezily v blízkosti hranic s Běloruskem letecký provoz. A také Severoatlantická aliance na dobu cvičení naplánovala manévry na své straně hranice, tedy v Polsku a Litvě. Tyto manévry už začaly s předstihem.
Obavy z možného útoku
Toto pětidenní rusko-běloruské cvičení možná některým připomene začátek války na Ukrajině.
Rusko pod vedením prezidenta Vladimira Putina zaútočilo na Ukrajinu 24. únoru 2022, o pár dnů dříve - od 10. do 20. února - se konalo společné cvičení Ruska a Běloruska právě v Bělorusku nazvané Union Resolve 2022. Ruské jednotky pak při útoku na Ukrajinu zamířily z Ruska a Běloruska přímo do Kyjeva.
Běloruský diktátor Alexandr Lukašenko ale označil obavy, že by jeho země spolu s Ruskem mohla využít společného cvičení k útoku na Pobaltí a Polsko, za „naprostou hloupost“.
Cvičení začíná dva dny po incidentu v Polsku, kdy ruské drony vlétly do polského vzdušného prostoru.
Slawomir Cenckiewicz, šéf polského Úřadu pro národní bezpečnost, který funguje jako poradní orgán polského prezidenta Karola Nawrockého, to nazval předehrou nadcházejících vojenských cvičení v Bělorusku.