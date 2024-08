Rusové se přiblížili k poslední linii zákopů před Pokrovskem. Centrum je v dostřelu dělostřelectva

Rusové jsou už jen necelých 13 kilometrů od klíčového ukrajinského města Pokrovsk. Před nimi leží poslední linie zákopů a protitankových příkopů, píše deník The New York Times. Ukrajinské úřady nařídily evakuaci rodinám s dětmi a ostatní odchod doporučily. Šéf místní vojenské správy si ale ztěžuje, že denně odchází jen 500 až 600 lidí, přitom kapacity pro odvoz byly nejméně dvojnásobné. Kyjev 13:16 23. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinský raketomet RM-70 nedaleko Pokrovsku | Foto: Ukrinform/NurPhoto | Zdroj: Reuters

„Lidé se nechtějí evakuovat,“ napsal deníku The New York Times policista z Pokrovsku Volodymyr Nikulin, „není to překvapení. Lidé tady žijí ve válce od roku 2014. Zažili tolik válečných zvěrstev a doufají, že přežijí.“

Ruské jednotky přitom stále postupují na město. Podle finské skupiny Black Bird Group už překonaly několik obranných linií a teď se blíží k té poslední. Za poslední týden dobyly další tři vesnice nedaleko Pokrovska, píše analytická skupina s vazbami na ukrajinskou armádu DeepState.

Jak ukazují záběry analyzované americkým Institutem pro studium války, Rusové už jsou na okraji Torecku a ovládají většinu Ňju-Jorku. Ukrajinci tam ale stále ovládají malou část města, na kterou nepřítel neustále útočí, řekl deníku The New York Times pod podmínkou anonymity zdravotník z brigády, která u města bojuje.

ONLINE: Kyjev znovu napadl už hořící sklad paliv v Proletarsku, tvrdí ruská média. Oheň zde hasí už 6 dní Číst článek

Ztráta Pokrovska s více než 40 000 obyvateli by byla podle vojenského experta Michala Kofmana „poměrně významná pro schopnost Ukrajiny udržet obranu v Doněcké oblasti“.

Analytici se proto domnívají, že útok v Kurské oblasti vedl Kyjev i s cílem odlehčit frontě v Doněcké oblasti. Zdá se ale, že to se nepovedlo.

„Rusové odsud téměř žádné síly nepřesunuli,“ řekl ve středu ukrajinským médiím Maksym Zorin, zástupce velitele 3. samostatné útočné brigády, která bojuje na východě země. Ukrajinská ofenziva v Rusku má podle něj na boje v Doněcké oblasti jen malý vliv.

Situace v Kurské oblasti

Rok po Prigožinově smrti zůstávají ‚nezodpovězené otázky‘. Wagnerovci se rozdělili, vliv ale stále mají Číst článek

Postup Ukrajinců v Kurské oblasti se velmi zpomalil, v posledních dnech už dosáhli jen minimálních územních zisků. Podle analytiků narazili na posily, které do oblasti vyslala Moskva. Jde hlavně o jednotky původně umístěné v Rusku.

Velitel čety Vasyl Halamaj ukrajinské televizi řekl, že ruské síly „výrazně zvýšily dělostřeleckou palbu a zvýšil se i odpor pěších jednotek“.

Kvůli tomu narůstají i materiální ztráty Ukrajinců. Jeden z výzkumníků, kteří počítají ztráty obou stran na základě zveřejněných fotografií na sítích, Naalsio napočítal na 65 kusů zničené ukrajinské techniky včetně čtyř amerických obrněných vozidel Stryker, u Rusů napočítal 40 zničených kusů.