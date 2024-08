Rusové už neuvidí válku jen v televizi. Ukrajinci ukázali, že umí i ofenzivu, míní analytik

Rusko ve třech oblastech u hranic s Ukrajinou zavedlo režim protiteroristické operace. Na území Kurské oblasti pronikla tento týden ukrajinská armáda a obsadila několik vesnic a město Sudža. Několik tisíc Rusů se muselo evakuovat. Ruské vojsko dál aktivně útočí v Doněcké oblasti. „Rusové doteď koukali na televizi a říkali si, že jich se to netýká,“ říká pro Radiožurnál Vlastislav Bříza z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Rozhovor Praha 19:00 10. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Evakuace obyvatel příhraničních oblastí Kurské oblasti | Zdroj: Profimedia

Můžete vysvětlit, co znamená zavedení režimu protiteroristické operace ve třech oblastech?

Režim protiteroristické operace nejdříve navazuje na již vyhlášenou nouzovou situaci federálního charakteru. To byl první krok. Ta umožnila využít síly a prostředky z celého Ruska, včetně peněz z federálního rozpočtu. Následuje tedy režim protiteroristické operace.

Na něm je zajímavé to, že ho vyhlašuje přímo šéf FSB, nástupkyně KGB, Alexandr Bortnikov. Je to takový specifický stav, kdy FSB může libovolně přesouvat obyvatele, omezovat dopravu nebo odposlouchávat hovory. Čili je to opravdu až takové stanné právo pod kuratelou FSB.

Ale to hlavní sledujme v tom, že je to právě režim protiteroristickém operace. Ten režim tam vůbec nemá být. Má tam být režim válečných operací. Ale ten důvod je nasnadě. Za prvé Rusko nechce vyvolávat uvnitř vlastního státu paniku. A za druhé tím dává Ukrajinu na úroveň teroristických skupin Čečenců a jiných. To je vlastně poslání protiteroristického režimu.

Do Kurské oblasti pronikly ukrajinské jednotky. Proč ale Rusko zavádí tenhle režim i v Brjanské a Belgorodské oblasti?

To je také jednoduché. Jsou to sousední oblasti. Rusko neví, zdali se vpád nepřeleje i do sousedních oblastí. Ony nejsou zas tak daleko. Navíc chce mít ty oblasti pod kontrolou. Nejenom tu oblast, kde k tomu dochází, ale i sousední oblasti tak, aby neunikaly informace a aby obyvatelstvo v daném regionu bylo pod plnou kontrolou Moskvy.

Stažení armády z Donbasu?

Znamená protiteroristický režim i nějaký přesun speciálních jednotek? A dá se vysledovat, jaké posily v jaké množství Rusko do Kurské oblasti přesouvá?

Samozřejmě. Nejenom, že to jsou interní jednotky v rámci Ruské federace, nikoli vojenského, ale bezpečnostního charakteru. Ale už se ukazuje, že efekt, který tento vpád ukrajinských jednotek měl, se hlásí i na frontu. Protože vpád nebyl tak malý, aby ho odrazily pouze nevojenské nebo polovojenské organizace.

Ruská federace prostě jednoduše potřebuje armádu, a ta nejbližší bojeschopná je na Donbase. To znamená, že část sil bude nebo již je odvelena z Donbasu tak, aby potlačila ukrajinský útok. Takže by to mělo, hypoteticky, odlehčit tlak, který v tuto chvíli na Donbaské frontě z ruské strany je.

Je známo něco o tom, jakou silou působí Ukrajina právě v Kurské oblasti?

Přesná čísla neznáme, nicméně nepředstavujme si to jako jednoduchý vpád desítek nebo stovek vojáků. Jsou to zřejmě nižší tisíce vojáků, kteří postupují mimořádně účinně. Oni obcházejí opěrné body. Pro ilustraci: Jednotky, které se této operace účastní, se většinou rozdělují na tři části. Jedna z nich zaútočí na opěrný bod, zadržuje tam vojáky a další dvě třetiny bod obejdou a pokračují ve výpadu.

Taková nová obdoba bleskové války. A cílem toho samozřejmě je zasít v Rusku paniku a dostat se co nejhlouběji do ruského území. Za zmínku ještě stojí to, že ukrajinské síly jsou „na dohled“, zhruba 20 až 25 kilometrů od kurské jaderné elektrárny. To je pro Rusko katastrofa.

Proč si Ukrajinci vybrali pro svůj útok na ruském území právě kurskou oblast? A může hrát roli i to, že ve městě Sudža je poslední funkční transitní bod pro vývoz ruského plynu do Evropy přes Ukrajinu a právě i zmiňovaná jaderná elektrárna u města Kurčatov?

Svoji roli to hrát určitě může, nicméně není to to hlavní. Ukrajinci si prostě jednoduše vytypovali tuto oblast, která přímo sousedí s Ukrajinou, dokázali se tam koncentrovat potajmu. To je překvapení nejenom pro mě, ale i pro zpravodajské síly Ruské federace, což je daleko závažnější než to, že to je překvapení pro mě.

Ale ano, když ne ta přečerpávačka plynu, což si nemyslím, že je to hlavní, tak ta kurská jaderná elektrárna je opravdu symbolická. Jejich cílem asi nebude elektrárnu obsadit, ačkoliv dojít k ní by určitě svůj efekt mělo.

Ale jeden zajímavý a málo slýchaný detail je, že kurská jaderná elektrárna je jedna z mála, která ještě funguje na stejné bázi jako Černobyl. Ona má specificky typ reaktoru, který není tak dobře chráněn. Je to prostě symbolika.

Symbolická jaderná elektrárna

Vy jste říkal, že cílem Ukrajinců není obsadit tu jadernou elektrárnu. Oni by jejím obsazením nic nezískali?

Má to symbolický charakter. Ukrajina nemá ambice jako Rusko z toho úhlu pohledu, že bude hrozit světu jadernou apokalypsou. Kdyby se dostali na dosah a byly by natočeny ukrajinské jednotky u elektrárny, tak to by byl fatální úspěch ukrajinských ozbrojených sil a obrovská celosvětová potupa ruské obranné linie.

To je ostatně to, co tím Ukrajina sleduje. Ukrajina tím sleduje podle mého názoru tři aspekty. Chce vyvolat ruskou paniku a přenést válku z Ukrajiny. Rusové doteď koukali na televizi a říkali si, že jich se to netýká. Říkali si, že je to protiteroristická operace, někde na Ukrajině a Ukrajinci umírat mohou, ale my ne. Ukrajinci je teď vyvedli z omylu.

Druhý, a stejně tak zásadní aspekt, je ukrajinská morálka. Vezměte si, že poslední půl rok jsme slýchali, že Rusko útočí, tlačí a máme strach, že obsadí naše velká města. Najednou se sentiment mění a ukazuje se, že i Ukrajina je schopna útočit. Tou zprávou je, že Ukrajina není jen v defenzivě, ale je schopna přejít i do ofenzivy.

A konečně třetí je to, že bude nutno relokovat část ruských vojsk z Donbasu pro to, aby ukrajinské síly byly vytlačeny.