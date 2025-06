Rusové v Dněpropetrovské oblasti? Deklarované zisky jsou odpovědí na Pavučinu i snahou o další trumf

Rusko tvrdí, že jeho armáda překročila hranice Dněpropetrovské oblasti a pokračuje tam v ofenzivě. Vstoupila by tak do regionu, kde během války dosud neokupovala ani část území. Takové úspěchy by Moskva jistě využila jako trumf při vyjednávání, míní analytik Vlastislav Bříza, podle kterého Ruskem deklarované zisky souvisejí také s ukrajinskou operací Pavučina. Z ní jsou Rusové „rozvášnění“, snaží se proto ukázat, že jsou to „oni, kdo dominuje“. Analýza Kyjev/Moskva 6:20 11. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vojáci střílí z houfnice směrem k ruským jednotkám na frontě v Doněcké oblasti | Foto: Anatolii Stepanov | Zdroj: Reuters

Nedělní prohlášení ruského ministerstva obrany, podle kterého jeho vojska překročila hranice ukrajinské Dněpropetrovské oblasti a pokračují tam v ofenzivě, ukrajinská strana ihned smetla ze stolu.

Ruská vojska vstoupila do Dněpropetrovské oblasti, tvrdí Moskva. Kyjev to popírá Číst článek

„Informace nejsou pravdivé. Boje probíhají v Doněcké oblasti. Nepřítel do Dněpropetrovské oblasti nevstoupil,“ uvedl během neděle mluvčí generálního štábu ukrajinské armády Andrij Kovaljov pro server Ukrajinska pravda.

Proti ruskému prohlášení se na telegramu ohradily také Jižní obranné síly Ukrajiny, podle kterých se ruský nepřítel sice nevzdává svých plánů vstoupit do Dněpropetrovské oblasti, Ukrajinci ale „drží frontovou linii“ a maří tak plány okupantů. Situace na místě podle nich ale zůstává napjatá.

V pondělí však ruské ministerstvo obrany přišlo s dalším prohlášením, podle kterého se invazním jednotkám podařilo dobýt další část dněpropetrovského území. Mapy analytického projektu DeepState tvrzení Moskvy nepotvrdily, ruské síly se podle nich ale dostaly do bezprostřední blízkosti regionu.

„To, co teď Rusko prezentuje, nemáme ověřené ze všech zdrojů, ale není to nová letní ofenziva. Je to pouze pokračování tlaku, který Rusové v této oblasti vyvíjejí už několik měsíců,“ říká pro iROZHLAS.cz bezpečnostní analytik Vlastislav Bříza, podle kterého Rusové primárně usilují o ovládnutí celé Doněcké a Luhanské oblasti. Od toho se také odvíjí ruský aktuální postup.

„Není to nově otevřený úsek fronty, kam by nahrnuli kumulované vojáky, kteří jim zbyli po operaci ukrajinské armády v kurském výběžku. Je ale pravda, že Rusové tlačí a bezesporu postupují,“ podotýká odborník na mezinárodní vztahy a bezpečnostní otázky z Univerzity Karlovy v Praze.

NEW: Russian forces recently advanced to the Dnipropetrovsk-Donetsk administrative border as Kremlin officials continued to demonstrate that Russia has wider territorial ambitions in Ukraine beyond Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, and Kherson oblasts and Crimea.



The Kremlin appears… pic.twitter.com/aZZ3rLVyUi — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) June 10, 2025

Odpověď na Pavučinu

Podle geolokalizovaných záběrů zveřejněných 9. června ruské síly postoupily k administrativní hranici mezi Doněckou a Dněpropetrovskou oblastí severozápadně od vesnice Horichove. Uvádí to pondělní analýza Institutu pro studium války, podle kterého Rusko nemá o jednání s Ukrajinou zájem a místo toho se připravuje na vleklou válku s cílem dosáhnout dalších zisků na bojišti.

Útok na Rusko, který se stal milníkem. Co víme o ukrajinské operaci Pavučina a jaké má dopady? Číst článek

Vstup do Dněpropetrovské oblasti, kde před ruskou invazí žily přibližně tři miliony lidí a z toho asi milion v regionální metropoli Dnipru, by tak pro Kreml byl další symbolický úspěch. Podle agentury AFP by přitom tento úspěch mohla Moskva využít také během diplomatických jednání, jak tvrdí i někteří analytici.

„Vrhnou vše, co mají, na dosažení Dněpropetrovské oblasti – dokonce jen kvůli tomu, aby se zmocnili několika vesnic. To by jim umožnilo deklarovat tam svou (vojenskou) přítomnost, což by jim podle jejich vnímání poskytlo vliv při budoucích jednáních,“ uvedl koncem minulého týdne v rozhovoru pro ukrajinské rádio NV vojenský analytik Vitalij Kononučenko s tím, že by to Rusové mohli naservírovat Spojeným státům jako svůj další trumf.

S tím souhlasí i Bříza. Ruská snaha získat další části Ukrajiny je podle něj daná tím, že Rusové dosud nezískali kompletní kontrolu nad čtyřmi oblastmi na východě Ukrajiny, které Moskva jednostranně prohlásila za ruské území v roce 2022.

„Na jednání by vytáhli tuto kartu a řekli by, že to zobchodují: ‚Vrátíme vám kus Dněpropetrovské oblasti, ale místo toho chceme celou Doněckou, celou Luhanskou, Chersonskou i Záporožskou oblast.‘ To je samozřejmě nesmysl, když neovládáte ani hlavní města jako Cherson, který ukrajinská armáda hrdinně osvobodila, a stejně tak noha ruského vojáka nikdy nestála v Záporoží, hlavním městě Záporožské oblasti,“ říká Bříza s dodatkem, že i to je pro Rusko, které chtělo podle původního plánu obsadit celou Ukrajinu, minimalistická varianta.

9:29 Nedělní akce ukázala, že se Ukrajina nehodlá vzdát. O útoku se bude dlouho mluvit, soudí plukovník Petráš Číst článek

Podle bezpečnostního analytika přitom deklarace vojenské přítomnosti v Dněpropetrovské oblasti souvisí i s přelomovou operací Pavučina, kterou Ukrajina překvapila Rusy předminulý víkend.

„Rusové jsou rozvášnění až fanatičtí z toho, co dokázala Ukrajina. Během velice úspěšné operace se jim podařilo vyřadit z provozu minimálně dvacet procent nenahraditelného strategického letectva a to je citelná rána. Rusové k tomu nic neříkají a o to víc je vidět, že to na ně má dramatický dopad,“ míní Bříza. Moskva se tak podle něj snaží od ukrajinské operace odklonit pozornost.

„Proto jednostranně deklarují, že jsou jejich vojska úspěšná a přešla už do Dněpropetrovské oblasti. Všimněte si, že letecké útoky na Kyjev nebyly tak časté, teď jsou ale součástí pomsty za eliminaci a omezení schopností ruského strategického letectva. A jsem přesvědčen o tom, že i touto zmínkou o překročení administrativní hranice Dněpropetrovské oblasti chtějí dát najevo, že oni nejsou ti, kteří schytali ránu od Ukrajinců. Ale že jsou to oni, kdo dominuje a tlačí. Je to součást ruské reakce,“ uvádí.

Rozšíří Moskva své nároky?

Dněpropetrovská oblast se tak po Sumské, Charkovské, Luhanské, Doněcké, Záporožské a Chersonské oblasti může stát dalším ukrajinským regionem, kde se odehrávají pozemní boje. To vyvolává strach mezi obyvateli Dněpropetrovské oblasti, kde během uplynulých tří let našlo útočiště mnoho obyvatel Ukrajiny, kteří utekli před boji na Donbasu.

Analytik: Řada požadavků Ruska jde proti zdravému rozumu. Na omezení sil by nekývla žádná země Číst článek

Jedním z takových míst je i město Mežova, kde byla už na konci dubna vyhlášená povinná evakuace rodin s dětmi.

„Můžou tu být do dvou dnů,“ říká pro AFP 66letá učitelka, která do města Mežova uprchla z Pokrovsku a zůstává zde s nemocným manželem. „Necítíme se tu dobře. Přemýšlíme, že bychom se zase přesunuli jinam,“ dodává.

Také ukrajinský podplukovník Oleksander přiznává, že Rusové jsou městu Mežova „už velmi blízko“ a dál postupují, i když pomalu. Na otázku, jestli si Moskva může klást nároky i na šestý ukrajinský region po Krymu a čtyřech oblastech na východě Ukrajiny, pak odpovídá: „Můžou tvrdit, že jim patří celá Ukrajina, na tom nezáleží. Náš odpor se nezmění.“

Takový scénář přitom vnímá jako možný i bezpečnostní analytik. „Strašné na tom je, že to nemůžeme vyloučit. Perverzi už vidíme, když Rusko zcela vážně říká, že Ukrajina a Západ ohrožují ruské snahy o dosažení míru. A stejnou optikou by Ruská federace mohla za několik týdnů říct, že připojuje Dněpropetrovskou oblast k Rusku. Situace v rétorické rovině je bohužel taková, že Rusko používá všechny zbraně,“ upozorňuje Bříza.

Z úst některých ruských politiků se ostatně podobné výzvy ozývají už nyní.

„Dněpropetrovská oblast je součástí strategického a taktického plánu, takže se klidně může stát novým regionem Ruska. A nejen tím,“ řekl v neděli pro ruský server Lenta.ru poslanec ruské Státní dumy Andrej Kolesnik.

Sumy v ohrožení

V posledních týdnech nicméně ruský tlak sílí i na dalších úsecích fronty. Invazní síly postupují směrem k městu Kosťantynivka, které se podle analytika Vitalije Kononučenka Rusko snaží obklíčit. Kromě toho také zesiluje tlak na strategicky důležité město Pokrovsk, které představuje klíčový logistický uzel.

‚Vykopnutí letní ofenzivy.‘ Rusové v posledních týdnech významně pokročili v Doněcké oblasti Číst článek

„Málo se zmiňuje jižní úsek fronty u Záporožské oblasti, situace tam ale není klidná. V posledních týdnech Rusové změnili taktiku a už neútočí v malých skupinách o desítkách mužů. Místo toho do zteče posílají přes 300 vojáků s desítkami kusů obrněné techniky, Ukrajincům se to ale daří odrážet. Není to sice pokus o otevření nového úseku fronty, ale jde o velkou taktickou změnu,“ popisuje Bříza.

Na některých úsecích fronty jsou tedy Rusové asertivnější, dodává analytik. „Dále nás znepokojuje i to, že kumulují desítky tisíc vojáků před Charkovskou a Sumskou oblastí, které spolu sousedí. Tam směřují obavy, že by se letos v létě pokusili otevřít novou frontu ze severu, aby vytvořili tlak na Ukrajinu i z této oblasti,“ pokračuje Bříza.

Podle něj se tak Rusové snaží vyvolat dojem, že budou chtít naplnit jejich dlouhodobý cíl a obklíčit město Charkov. „To by byl jejich sen, ale zatím to je spekulace,“ říká pro iROZHLAS.cz s tím, že právě tam by Rusko mohlo poslat vojáky z operace v Kurské oblasti.

Nasvědčují tomu i nedávná slova ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, podle kterého Rusko poblíž ukrajinské Sumské oblasti shromažďuje přes 50 tisíc vojáků. Zelenskyj na to upozornil na konci května, dodal ale, že Kyjev podniká veškeré kroky, aby Moskvě v rozsáhlé ofenzivě v tomto regionu zabránil. Ani to ale nemusí stačit.

Generál Hodges: Jediný způsob, jak donutit Rusy přestat, je zničit jejich schopnost vyvážet ropu a plyn Číst článek

Vlastislav Bříza připouští, že by se v ohrožení mohlo ocitnout i samotné město Sumy, zároveň ale dodává, že je „velice skeptický“ k ruským schopnostem manévrové války.

„To je koordinace všech druhů vojsk s tím, že rychle postupujete. Z historie je pro to známý termín blitzkrieg, kdy dokážete rozetnout obranu, rychle prorazíte a dokážete dobýt velká území. V této oblasti Rusko naštěstí nevykazuje žádné velké zlepšení, proto jsem skeptický k tomu, že by se Rusku letos podařilo obklíčit města typu Charkov nebo Sumy,“ vysvětluje.

Sumskou oblast má za „extrémně nebezpečný“ úsek fronty také vojenský analytik Kononučenko. „V posledních několika týdnech tam Rusové bohužel dosáhli značných zisků. Už obsadili až deset vesnic podél hranice a nyní jsou méně než 20 kilometrů od města Sumy,“ uvedl pro ukrajinské rádio NV s tím, že počty ruských vojáků tam výrazně převyšují síly ukrajinské armády.

„Pod tímto tlakem nemáme jinou možnost než přesunout do oblasti více sil, soustředit více zdrojů na obranu města Sumy a zaměřit se na opevnění. Ano, tato opevnění existují, ale ani podle vlastního hodnocení armády nejsou dostatečná k dlouhodobému udržení obrany,“ varuje Kononučenko.