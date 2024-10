Rusové v roce 2016 utratili tisíce dolarů, aby podpořili Trumpa. Nyní investují miliony, varuje expert CNN

Kampaň před letošními volbami prezidenta Spojených států je vyrovnaná a mimořádně napjatá a ostrá. Jak upozorňuje zpravodaj americké televize CNN Evan Perez, výrazně se ji snaží ovlivnit cizí mocnosti. „V roce 2016 vyvinuli Rusové velkou aktivitu, aby pomohli Donaldu Trumpovi. Utratili pár tisíc dolarů a přitom to mělo velký dopad. Letos to kulminuje, podle FBI utrácejí miliony dolarů,“ popisuje v rozhovoru pro Český rozhlas Plus. Interview Plus Washington 17:28 30. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rusové investují miliony dolarů na ovlivňování amerických prezidentských voleb (ilustrační foto) | Foto: Marco Bello | Zdroj: Reuters

Budou tyto volby navzdory vypjaté atmosféře spravedlivé, demokratické a klidné? Nebo jsou obavy, že by se něco mohlo zvrtnout?

Očekáváme, že volby budou férové, a že se během nich bude odehrávat velmi ostrý boj. Není ale jasné, zda může dojít k nějakým bezpečnostním problémům.

Podle toho, co slyším od policistů nebo FBI a dalších agentur, jsou zde velké obavy založené na tom, co se stalo při minulých volbách. Lidé, kteří nebyli ochotni přijmout výsledek, lidé, kteří chtěli narušit sčítání hlasů v Arizoně nebo Pensylvánii a podobně. Vždy tedy existuje ostražitost vůči podobným aktivitám.

V tuto chvíli ale nevíme, co se stane. Zejména pokud budou výsledky tak těsné, jak naznačují některé průzkumy, je zde takový potenciál. Nemyslím si však, že to ve výsledku bude zničující pro celý volební proces.

Soustředíte se na témata spojená s justicí a bezpečností. Co vás osobně na těchto volbách nejvíc zajímá?

Jednou z věcí, která mě velmi zajímá, je, jak intenzivní aktivitu jsme viděli ze strany cizích zemí, které se snaží ovlivnit volby ve Spojených státech. Podle mého to překročilo úroveň, kterou jsme očekávali. Předpokládali jsme, že něco přijde, už kvůli tomu, že v roce 2016 Rusové vyvinuli velké úsilí, aby pomohli Donaldu Trumpovi.

Snažili se narušit celý proces, snažili se poštvávat Američany jednoho proti druhému. Byla to ale velmi malá operace, utratili pár tisíc dolarů a přitom to mělo velký dopad. Od té doby jsme viděli rostoucí aktivitu a letos to kulminuje. Jen Rusové utrácejí podle FBI miliony dolarů na podporu některých pravicových hlasů, které podporují Trumpa.

Viděli jsme ale také Íránce, kteří se pokusili napadnout Trumpovu kampaň. Podařilo se jim zmocnit se dokonce nějakých dokumentů. Takže rozsah aktivit vyvíjených cizími zeměmi je pro mě velmi, velmi překvapivý.

Nejde tedy jen o nějaké novinářské podezření, o těchto aktivitách mluví i FBI?

Je to tak. FBI, zpravodajská komunita, všechny zpravodajské služby se tím zabývají a odhalily spoustu aktivit, především z ruské a íránské strany. Zatím se toho moc neobjevilo od Číňanů. Sice také situaci sledují a snaží se provádět špionáž, ale doposud neudělali v zásadě nic ve snaze hlasování přímo ovlivnit. Alespoň tedy podle toho, co nám říká zpravodajská komunita.

Miliony na podporu Trumpa

A jak funguje ten mechanismus? Co přesně se Rusové a další snaží dělat?

Jednou z věcí je, že utratili miliony dolarů na provozu televize RT, dříve Russia Today. Zaplatili také spoustu peněz za různé podcasty a podporují veřejně vystupující osobnosti z pravicového spektra na sociálních sítích. Jsou tu YouTube kanály, na kterých vysílají velmi známí lidé významně podporující Trumpa.

Platí opravdu velké částky těmto lidem za určitý druh zpráv, které budou předávat svým posluchačům. Někteří z nich mají miliony sledujících na sociálních sítích. Obsah je většinou protiukrajinsky zaměřený. Často ve stylu, že USA utrácejí peníze na Ukrajině, místo toho, aby je dostali američtí občané. Konkrétně například to, že peníze, které měly dostat oběti hurikánů ve Spojených státech, se vydávají za zbraně pro Ukrajinu.

Jsou to tedy věci podobného charakteru, které pochopitelně vycházejí vstříc ruským zájmům. Rusové chtějí, aby Spojené státy přestaly posílat zbraně na Ukrajinu, protože to by oslabilo Ukrajinu ve válce, kterou tam Rusové zahájili.

Jak efektivní je tato propaganda? Slyší na ni hodně Američanů?

Zdá se, že přinejmenším na část lidí to efekt má. Myslím, že už předtím zde byla část populace, která byla nakloněná Rusku. Od začátku si mysleli, že se do ukrajinské války nemáme plést a máme zůstat stranou. Třeba kvůli tomu, abychom omylem nezačali třetí světovou válku. Podobné přesvědčení opakovaně pozorujeme u jisté části populace. A na tyto lidi to nepochybně vliv má.

Letos tedy Rusové utrácejí více peněz a vyvíjejí více úsilí ovlivnit volby než v roce 2016?

Přesně tak to je. Podle toho, co zjistila FBI, to v roce 2016 bylo pár tisíc dolarů. Využívali zejména dezinformační kampaň řízenou skupinou sedící v Petrohradě, která organizovala různé facebookové skupiny a dělala spíše menší věci. V některých ohledech to byla taková malá zkouška toho, co dělají letos.

V roce 2016 Rusové také provedli kybernetický útok na emaily lidí z kampaně Hillary Clintonové. Pak ty maily zveřejnili ve snaze narušit předvolební úsilí Clintonové. Trump to tehdy podporoval, na pódiu přímo řekl: Rusové, jestli nás posloucháte, tak najděte ještě nějaké emaily. A podle mě tehdy Rusové zjistili, že při vynaložení velmi malého množství peněz můžou být velmi efektivní. A tak zřejmě usoudili, že ještě efektivnější to bude, když přilijí ještě více peněz.

A k tomu došlo letos. Utratili opravdu miliony dolarů, podle FBI to bylo 10 milionů jen na jednom konkrétním případě, který známe. A takových případů je víc. Nedělají to jen v USA. Dělají to také na Balkáně, v Černé Hoře, v Bulharsku, v Německu, v Británii. A dělají to posledních pár let, protože se naučili, že vlastně nepotřebují vynaložit miliardy za nové bombardéry, ale že stačí miliony, jejichž prostřednictvím ovlivní obyvatele na Západě.

Řekl byste, že v roce 2016 Rusové vysloveně pomohli Donaldu Trumpovi k vítězství v prezidentských volbách?

Podle vyšetřování Roberta Muellera se o to snažili. Nedokážeme posoudit, jaký to mělo přesně vliv na konečný výsledek. A nikdy nezjistíme, jestli právě proto někteří lidé volili Trumpa, lidé, kteří by to jinak neudělali. To se ani zjistit nedá.

A Trump byl samozřejmě legitimně zvolen. Ale není pochyb o tom, že Rusové zasahovali do voleb, to potvrdila americká zpravodajská komunita stejně jako každé vyšetřování, které v tomto směru probíhalo. Včetně těch, která vedli republikáni. Je tedy zjevné, že se snažili pomoci Trumpovi.

Přestože tedy nevíme, jaký přesně to mělo dopad, tak zásadní je, že Američané by měli mít právo vybrat si svého prezidenta. To je principiální otázka, a proto je to tak důležité. Cizí země by neměly vychylovat váhy ani na jednu stranu.

A ponaučily se nějak Spojené státy z toho, co se dělo v roce 2016? Říkáte, že FBI a další agentury o tom vědí a sledují aktivity cizích mocností, ale co vlastně proti tomu můžou dělat?

To je výborná otázka, protože v této zemi máme samozřejmě svobodu projevu. Máme první dodatek Ústavy, takže lidé, kteří mají Rusy rádi a jsou proputinovští, mají svobodu jít a publikovat, říkat cokoli chtějí. To je součást toho, jak je tato země uspořádaná.

Co tedy může dělat FBI a další? Můžou varovat lidi, že se něco takového děje. A to také dost razantně dělají. Mimochodem, ono to bylo vidět i v roce 2020 během Trumpovy vlády. A uvnitř vlády, ve zpravodajské komunitě se i tehdy našli lidé, kteří veřejně varovali, co Rusové podnikají, že se snaží pomoci Trumpovi. Ale byli tu také Íránci, kteří se snažili naopak Trumpovu kampaň poškodit.

V srpnu a v září jsme od nich slyšeli varování před tím, co se děje. Byla tu kupříkladu skupina Ukrajinců spolupracujících s Rusy. Známý byl třeba Andrij Derkač, který rozšiřoval falešné informace o Joe Bidenovi. Když to zpravodajci zveřejnili, tak aspoň lidé měli informace, že se něco takového děje.

Letos byla FBI a další agentury ještě agresivnější. Došlo i na obžaloby některých lidí zapojených do ruské kampaně, podobně jako padly žaloby proti Íráncům. A dělají to veřejně, aby o tom lidé věděli. Problém je, když jsou ty dezinformace z domácích zdrojů a pocházejí od lidí v USA. Pak se moc dělat nedá, protože to je ochráněno prvním dodatkem Ústavy.

Obavy z narušení hlasování

Když odhlédneme od aktivit cizích mocností, jsou tu i nějaká jiná rizika? Atmosféra se zdá být velmi napjatá, společnost je rozdělená. Vytváří to nebezpečné prostředí?

Myslím, že ano. Jsou tu rizika spojená s rozdělením země. Slyšíte o tom i od policistů. Nedávno měla skupina policejních náčelníků velkou konferenci v Bostonu a všichni mají velké obavy. Školí policisty, jak reagovat, když se někdo pokusí narušit hlasování a podobně.

Částečně to je rutina, na kterou musejí být připraveni, ale částečně je to kvůli tomu, co se stalo 6. ledna 2021. Jsou zde velké obavy z politicky motivovaného násilí. Takže ano, doba je opravdu velmi napjatá a to všechno jenom kvůli politice.

Tomu, co se odehrálo 6. ledna 2021, jste se věnoval dost intenzivně ve svých reportážích. Jak vy osobně nazýváte, k čemu tehdy došlo?

Byl to pokus zvrátit výsledek voleb. Byl to pokus zabránit legálně zvolenému prezidentovi Joe Bidenovi převzít moc. Byl to bezpochyby útok na naši demokracii, byl to útok na Kongres Spojených států. Byl to pokus zpochybnit závěr hlasování. Je to nesmírně závažná záležitost.

Já tam tehdy byl. Procházel jsem tím davem. A dosud se zdráhám uvěřit tomu, co jsem tam tehdy viděl. Nikdy předtím by mě nenapadlo, že něco podobného uvidím v této zemi. Byli jsme dost hrdí na to, že se zde už pár set let předává moc poklidným způsobem. Teď poprvé došlo k narušení této tradice. Byli tam lidé, kteří způsobili jiným lidem smrt následkem zranění. Je to černý den v historii této země.

Věříte tomu, že letos se nic podobného nemůže opakovat?

Nemůžeme to vědět dopředu, ale myslím, že všichni jsou připravení. Na rozdíl od roku 2021, kdy to všechny překvapilo. Policie neočekávala, že by se dav mohl chovat tímto způsobem. I proto si myslím, že není moc pravděpodobné, že bychom viděli znovu totéž.

Slyšel jsem některé příznivce Donalda Trumpa říkat, že to zase tak závažné nebylo, že šlo jen o vyjádření protestu. Jak přímý vliv měl vlastně Donald Trump na to, co se odehrálo?

Podle dosavadního vyšetřování, které vedlo k jeho obvinění, to byl on, kdo pozval ty lidi do Washingtonu. Byli to jeho podporovatelé. A proto ho z toho mnozí činí odpovědným. Byl to on, kdo lidem v davu řekl, že volby byly ukradené a to se stalo impulsem k začátku útoku.

Neúčastnil se toho přímo, nebyl mezi těmi, kdo pochodovali na Kapitol, nestál v čele bojůvky. Ale byl to on, kdo podnítil ty lidi, aby přijeli. A oni mu uvěřili, když jim říkal, že volby ve skutečnosti vyhrál on, přestože to tak nebylo.

Je tady ale značná část společnosti, která si dodnes myslí, že volby ukradené byly. Jak se to dá vysvětlit?

Žijeme v době, kdy mnoho lidí nevěří pravdě. Nevěří faktům. V některých ohledech žijeme v post-pravdivé době. Oni vlastně nechtějí věřit pravdě. Není málo takových, kteří jsou přesvědčeni, že Země je placatá. Je zde prostě mnoho lidí, kteří nepřipustí nic, co by odporovalo jejich názoru. A nezáleží na tom, co jim říkáte.

Další pokus o atentát není vyloučený

Když se vrátím k napjaté a potenciálně nebezpečné atmosféře provázející předvolební období, tak musím zmínit i pokusy o atentát na Donalda Trumpa během kampaně. Ví se, jak k něčemu takovému vůbec mohlo dojít?

To je velmi, velmi závažná věc a je to součást obav, které sdílejí lidé od policie a ochranné služby. V důsledku politického napětí může dojít k něčemu násilnému. Slyšíte to znovu a znovu od FBI stejně jako policistů, že ve dnech, které zbývají do voleb, může dojít k dalšímu pokusu o atentát.

Jak víte, už došlo ke dvěma pokusům. Při jednom téměř přišel o život, při druhém se atentátník na akci připravoval. Není zde jen velká obava, ale také problém pro tajnou službu. Jak to, že umožnila útočníkovi střílet v tom prvním případě, kdy skoro došlo k nejhoršímu. Nechce se tomu ani věřit. Každý totiž věděl, že existovaly výhrůžky proti Trumpovi a on měl mít lepší ochranu.

A zjistilo se, proč tuto ochranu neměl? Vyšetřilo se dostatečně, co se vlastně stalo?

Podle mne došlo k mnoha chybám. Tajné služby mají spoustu vnitřních problémů. Jednou z věcí, které jsme se dozvěděli od inspekce, je letitý problém spojený s tím, jak se vlastně chrání kandidáti usilující o post prezidenta. Ochrana ústavních činitelů je založená na myšlence, že je nutné zajistit pokračování vlády. Kvůli tomu oni chrání prezidenta a viceprezidenta.

Kdyby někdo zabil úřadujícího prezidenta, představovalo by to problém pro pokračování vlády. Z toho důvodu tajné služby nevynakládají stejné úsilí na ochranu kandidátů. A podle mne jsme teď viděli, že to je chyba. Mluvil jsem s jedním z lidí, kteří vyšetřovali, k čemu došlo, a on mi řekl, že je nutné změnit uvažování o tom, koho a jak chráníme.

Kandidát, ať bude z jakékoli strany, by měl být chráněný stejně jako prezident. Kdyby ho totiž někdo zabil, tak tím ovlivní možnost americké veřejnosti vybrat si prezidenta. Ovlivní tím možnost občanů volit toho, koho chtějí. To je jedna z věcí, která se nyní podle mě mění. Zdá se, že kandidáti už budou mít stejnou ochranu jako prezidenti, protože si ji zaslouží.

Podle dat je zločinnost na sestupu

Když se ještě podíváme na otázku bezpečnosti z jiného úhlu pohledu: Donald Trump neustále mluví o nelegální migraci a o tom, jak se dramaticky zhoršila bezpečnostní situace ve Spojených státech v důsledku přílivu migrantů. Existují data, která by to potvrzovala?

Myslím, že žádná taková data nejsou. My jsme se tím zabývali a snažili jsme se vypátrat fakta. Ano, jsou tady případy, kdy k něčemu došlo, a něco spáchali lidé, kteří byli v této zemi nelegálně. Neděje se to ale v rozsahu, jaký se snaží někteří lidé vylíčit.

Pokud se spolehneme na statistiky FBI, tak zločinnost je na sestupu. Celkový počet závažných zločinů, jako jsou třeba vraždy, se snižuje v porovnání s dobou třeba před čtyřmi lety. Data tedy nepotvrzují to, co říká bývalý prezident.

Ale přitom je to věc, která u jeho voličů silně zabírá. Na předvolebních mítincích se tato slova setkávají s velkým aplausem…?

Je to jedna z věcí, která politikům vždy bude fungovat. Mnoho politiků udělá ze zločinnosti velké téma. Viděli jsme to i v minulosti. Přestože se úroveň zločinnosti snižuje, tak když se zeptáte lidí na ulici, spousta z nich řekne, že to je čím dál horší. Je to otázka vnímání. Nedá se s tím moc dělat. Můžete jim ukázat ta data a nebude to mít žádný dopad, protože oni to cítí jinak.

Jak se v této atmosféře plné napětí a v některých případech dokonce násilí dělá novinářská práce? Je nebezpečné být dnes novinářem ve Spojených státech?

Podívejte, na světě je spousta mnohem nebezpečnějších míst pro novinářskou profesi. Podívejte se na to, co znamená dělat novináře v Libanonu. Novináři jsou vražděni v Mexiku. V Rusku vůbec nemůžete dělat skutečnou novinářskou práci, aniž byste riskovali, že vás vyhodí z okna. Anebo že vás zavřou do vězení. Takže bych vůbec nesrovnával to, co zažíváme tady, s podobnými případy. To se tomu ani zdaleka neblíží.

Ale objevují se třeba výhrůžky novinářům v důsledku rétoriky, kterou nepoužívá jen Trump, ale i mnoho dalších lidí. Oni se prostě rozhodli, že nenávidí média a reportéry. A slyšíte to od lidí z obou stran politického spektra. Označují vás za lháře a podobně. Naše práce je zpravodajství, informování veřejnosti. Jsem přesvědčen, že konáme veřejnou službu. Já se určitě necítím nijak ohrožený, když jdu po ulici, ale je pravda, že ty výhrůžky jisté obavy vyvolávají.

A má ta vyhrocená atmosféra tedy jakýkoli dopad na vaši práci? To, že je tolik lidí, kteří nevěří médiím a občas je i otevřeně nenávidí?

Neovlivňuje to naši práci v tom smyslu, že bychom ji dělali jinak. Ona je kvůli tomu dokonce ještě důležitější než dřív. My se snažíme říkat pravdu. Samozřejmě, že děláme chyby. Jsme lidé, takže děláme chyby, ale to nejlepší, co můžete dělat, když k tomu dojde, je se k té chybě přihlásit a přiznat ji. Já ale nijak nepřipouštím, aby to ovlivnilo, co a jak dělám a prostě pokračuji v práci.