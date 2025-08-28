Rusové vědí, že Kyjev nikdy nedostanou pod svou kontrolu, a tak ho ničí, přibližuje analytik Havlíček
Rusové vyslali v noci na čtvrtek na Kyjev 31 balistických raket a téměř 600 dronů. Útoky zasáhly několik obytných čtvrtí. Zemřelo při nich nejméně 18 lidí, včetně čtyř dětí. „Útok mířil na celou řadu civilních cílů. Je vidět, že se Rusové neštítí vůbec ničeho,“ říká pro Radiožurnál Pavel Havlíček, analytik výzkumného centra pražské Asociace pro mezinárodní otázky.
Rusové dlouhodobě popírají, že by podnikali útoky na civilní cíle. Ve čtvrtek uvedli, že zasáhli „vysoce přesnými zbraněmi ukrajinské zbrojovky a letiště“. Je tady ale jako v řadě předchozích případů jasné, že i tentokrát byly v Kyjevě terčem civilní objekty a že ruské střely nemohla v žádném případě ukrajinská protivzdušná obrana odklonit?
Myslím, že je to jednoznačné a že tyto otevřené lži a manipulace již většina lidí, kteří myslí kriticky, prohlédla.
Poslechněte si rozhovor s Pavlem Havlíčkem, analytikem výzkumného centra pražské Asociace pro mezinárodní otázky
Jasně se prokázalo, že Rusové systematicky napadají civilní cíle a jejich konečným cílem je vystrnadění co největšího počtu Ukrajinců ze země, zničení Ukrajiny a zničení ukrajinského národa.
Myslím, že to je něco, co je do očí bijící a nelze to nikterak popírat. Čtvrteční ranní útok mířil na celou řadu civilních cílů ve čtyřech různých částech Kyjeva. Je vidět, že se Rusové neštítí vůbec ničeho, stejně jako jsme to viděli v minulosti při útocích na nemocnice a další civilní objekty.
Ruským útokům byla i v předchozích týdnech vystavena řada ukrajinských měst s tragickou bilancí obětí na životech. Dá se přitom ale říci, že nálety na metropoli Kyjev mají zvláštní význam v ruské strategii?
Řekl bych, že ano, protože Kyjev je takový symbol ukrajinského vzdoru. Je to město, odkud se nestáhl v prvních dnech války ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a celý jeho štáb. Je to taková politická bašta nezlomného odporu Ukrajinců.
Myslím, že je to pro Rusy bezpochyby velmi významné město. Někdy se o něm mluví jako o matce všech ruských měst, je to opravdu památné místo.
Rusové, kdyby byli co k čemu, si toho váží a neničí ho, ale naopak budují z té společné historie Kyjevské Rusi. Ale opak je pravdou. Vědí, že ho nikdy nedostanou pod svoji kontrolu, a právě proto se uchylují k těmto masivním útokům a snaze podkopat hrdinný odpor Ukrajinců.
‚Cíle, které za to stojí‘
Rusové hlásí, že v noci na čtvrtek zneškodnili více než sto ukrajinských dronů, které mířily na nejméně sedm oblastí. Je tam patrný rozdíl oproti ruským útokům? V případě ukrajinských náletů vidíme zásahy ropných rafinérií a podobných zařízení, ale téměř bez zpráv o obětech na životech.
Myslím, že je jednoznačné, že Ukrajinci minimalizují útoky proti civilnímu obyvatelstvu. Někdy to dělají, ale hlavně aby zahýbali veřejným míněním. Nedávné manévry, které se týkaly zejména moskevských letišť, ze kterých nemohli odlétat turisté, byly takovým příkladem. Ale jedna věc je narušit vzdušný prostor a druhá věc je ve velkém bombardovat civilní cíle. A toho se Ukrajinci skutečně neúčastní.
Zaměřují se na strategické objekty, myslím, že je to dobře vidět. Přináší to velmi konkrétní výsledky, například v podobě nabourání infrastruktury kolem energetiky a prodražování základních komodit, jak ropy, tak zemního plynu, respektive jeho zpracované podoby benzinu a nafty, ale také tepla pro ruské domácnosti.
Myslím, že to je opravdu velmi zásadní rozdíl a že si Ukrajinci vybírají cíle, které za to stojí. Jsou strategické povahy a dávají jasně najevo, že se jejich strategie odlišuje od ruské taktiky spálené země, kterou Rusové aplikují na územích, které jsou de facto okupované Ruskou federací, a zároveň na všech těch místech, kam dopadají ruské rakety, ale třeba i drony.
V srpnu bylo bombardování Kyjeva tlumenější, zjevně v souvislosti s děním na diplomatické scéně. Prezident Volodymyr Zelenskyj na sociální síti X napsal, že Rusko čtvrtečními útoky odpovídá na diplomatické iniciativy Donalda Trumpa. Jaký vzkaz teď nejspíš vysílá šéf Kremlu nejen Ukrajině, ale i do Washingtonu?
Myslím si, že je to zásadní právě proto, že teď nastalo takové období přešlapování a přemítání, minimálně ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa, který si vzal určitý čas na promyšlení své další taktiky. Po koordinačních jednání teď zná jak ruskou, tak ukrajinskou stranu a jejich pozice. Zároveň jsou tam potřeba celé řady příprav, ať už se týkají garancí pro Ukrajinu nebo dalších otázek.
Je vidět, že americká strana hodně zvažuje, kam se dál vychýlí z hlediska své podpory nebo tlaku na Rusko. Proto bude zásadní to, jak budou Rusové dál postupovat a co konkrétně předvádí, například ten včerejší krvelačný útok na ukrajinskou metropoli. Myslím, že to je něco, co by mělo přispět k úvahám americké strategie a jasnému příklonu ve prospěch Ukrajiny. Tak se to aspoň jeví z evropského pohledu.
Trump se vyjadřoval dost kriticky vůči Putinovi, ale zjevně i na Zelenského adresu. Mimochodem tento týden poznamenal, že k tangu jsou vždy zapotřebí dva. Asi je prakticky nemožné odhadovat, co se odehraje v nejbližších týdnech nebo co může například přinést páteční cesta hlavních ukrajinských vyjednavačů do Washingtonu?
Myslím, že je to stále trochu otevřené, ale že každý útok proti civilní infrastruktuře a civilním cílům, ale i proti americkým společnostem na Ukrajině, čehož jsme v minulých dnech mohli být svědky, bude ovlivňovat Trumpovo mínění.
Snažím se být optimistický a sdílet názor, že na straně Američanů a amerického prezidenta Trumpa nakonec převáží zdravý rozum a přesvědčení, že s Ruskem se nedá postupovat z jiné pozice než síly a nátlakové politiky, která ho donutí udělat ústupky.