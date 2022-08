Rusové se hrnou na evropské ambasády pro víza. Bojí se plošného zákazu

Mezi Rusy rostou obavy, že by jim Evropská unie mohla v reakci na invazi na Ukrajinu plošně zakázat vstup na své území. Kvůli snahám některých evropských zemí o zavádění cestovních omezení si ruští občané začali ve velkém vyřizovat doklady, které by jim umožnily vstup do Schengenu, píše zpravodajský server Moscow Times.

