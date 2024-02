Rusové zaplatili Íráncům za drony tunami zlatých cihel, píše se v uniklých interních dokumentech

Z uniklých dokumentů vyplývá, informuje Haaretz, že od začátku války na Ukrajině Rusko nakoupilo od Íránu nejméně 6000 bezpilotních letounů Šáhid-136 a získalo pomoc při zřizování výrobních linek pro tyto drony přímo na ruském území.

Moskva za to měla kromě jiného zaplatit i několika tunami zlatých cihel. Za únikem dokumentů stojí hackeři ze skupiny Prana Network, která spadá pod skupinu Anonymous.

Šáhid-136 se stal jednou z nejsmrtonosnějších zbraní v ruském arzenálu. Tisíce těchto sebevražedných dronů byly vypuštěny na civilní cíle na Ukrajině stejně jako na životně důležitou infrastrukturu jako jsou elektrárny.

Ruští vojáci se cvičí v Sýrii

Ukrajinská rozvědka už informovala, že se ruští vojáci v Sýrii cvičí na ovládání íránských dronů. Dodala, že školitele poskytuje jak Hizballáh, tak íránské Revoluční gardy. Podle serveru Kyiv Post Rusko také v Sýrii verbuje žoldnéře, které pak nasazuje do války na Ukrajině.

Na Blízkém východě íránské drony dobře znají. Írán je poskytl například jemenským povstalcům Húsíům, kteří je použili k útokům na saúdská ropná zařízení. Dá se předpokládat, že je používají i k útokům na obchodní lodě v Rudém moři.

Íránské bezpilotní letouny mají také milice v Iráku, které s nimi útočí na americké základny v oblasti. Samotný Írán drony použil nejméně dvakrát k útoku na obchodní lodě izraelských podnikatelů.

Odborníci odhadují cenu dronu Šáhid-136 na 20 až 50 tisíc dolarů. Podle uniklých dokumentů za ně ale Rusko platí mnohem více. Írán původně požadoval 375 tisíc dolarů za kus, nakonec ale souhlasil se zhruba poloviční cenou, a to v rámci objednávky na 6 tisíc strojů. To by znamenalo, že za ně Moskva zaplatila přes miliardu dolarů.

Dohoda zahrnuje i zřízení továrny na výrobu dronů přímo na ruském území. Ta vznikla ve zvláštní ekonomické zóně Alabuga v Tatarstánu.

V průmyslové zóně se podle uniklých dokumentů nachází závod na výrobu uhlíkových a skleněných vláken a oba tyto materiály jsou důležité právě pro výrobu bezpilotních letounů.

Podle nezávislých ruských médií výrobní linka pracuje 24 hodin denně, zaměstnává i nezletilé za nízkou mzdu, kteří pracují v nevhodných podmínkách, uzavírá deník.

Svět ve 20 minutách