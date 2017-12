Rusové zmařili plány teroristů. Sebevražední atentátníci chtěli zaútočit na Silvestra a před volbami

Ruská tajná služba FSB odhalila teroristickou buňku, která chystala na Silvestra a během nadcházející kampaně před březnovými prezidentskými volbami atentáty. Podle agentury Reuters to na úterním jednání ruského protiteroristického výboru oznámil šéf FSB Alexandr Bortnikov. Uvedl, že buňku tvořili lidé původem ze středoasijských republik. Moskva 12:32 12. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský policista v Moskvě. (Ilustrační snímek) | Foto: Tatyana Makeyeva | Zdroj: Reuters

„V rámci operace FSB byla odhalena v oblasti Moskvy skupina lidí pocházejících ze Střední Asie, která plánovala teroristické útoky, a to především za využití sebevražedných atentátníků,“ řekl Bortnikov.

Dodal, že bezpečnostní jednotky při pondělních raziích našly improvizovaná výbušná zařízení, střelné zbraně a munici.

Bortnikov rovněž uvedl, že v letošním roce ruské úřady zmařily přípravu 61 zločinů souvisejících s terorismem, z nichž 18 byly chystané atentáty.

Odhaleno pak bylo 56 teroristických buněk a zatčeno přes 1000 lidí podezřelých z terorismu. „Bezpečnostní sbory mají situaci plně pod kontrolou,“ ujistil.

Bortnikov zároveň varoval před návratem radikálů ze Sýrie do Ruska. Ředitel tajné služby řekl, že islamisté se nyní po porážce teroristického hnutí Islámský stát (IS) budou chtít vrátit do Ruska.

Moskva již vyhlásila své vítězství nad IS a prezident Vladimir Putin nařídil postupné stahování ruských vojáků ze Sýrie.

Problém s radikály, kteří dříve působili či stále ještě působí v řadách IS, řeší také Evropská unie. Evropský policejní úřad Europol odhaduje, že k islamistům odešlo z Evropy několik tisíc lidí, z nichž část se vrátila.