Na světě žije 7,7 miliard lidí a počet dál roste. Světová populace se podle OSN zastaví na 11 miliardách

Podle údajů OSN nyní žije na světě 7,7 miliardy obyvatel, z toho tvoří 3,9 miliardy osoby mužského pohlaví, 3,8 ženského pohlaví. Na počátku občanského letopočtu žilo podle odhadů historiků na světě asi 200 až 300 milionů lidí, od té doby populace až na určité výkyvy, které způsobily hlavně morové epidemie, neustále roste. Přes první miliardu se počet obyvatel zeměkoule přehoupl v roce 1804. New York/Praha 6:41 10. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Indie podle OSN v roce 2027 přeskočí Čínu a bude nejlidnatější zemí světa. | Foto: Rupak De Chowdhuri | Zdroj: Reuters

K dalším miliardám to lidstvu trvalo 123 a 32 let, poté 15 a 13 let. Od pěti miliard (červenec 1987) k šesti (říjen 1999) to bylo podle OSN nejméně - 12 let, od šesti k sedmi miliardám (říjen 2011) o rok více (13 let).

Prognóza OSN: Do roku 2050 bude na světě 9,7 miliardy lidí, nejvíc jich přibude v subsaharské Africe Číst článek

Hranici osmi miliard by svět mohl dosáhnout v roce 2023, devět miliard v roce 2037 a deset miliard kolem roku 2050. Vůbec nejvyšší číslo, na které by celosvětová populace mohla vyrůst, je podle odhadů OSN 11 miliard, jež by mohly na planetě žít kolem roku 2100.

Kromě zpomalení populačního růstu bude hlavním trendem růst podílu obyvatel žijících ve městech. Zatímco v roce 1800 žila ve městech pouhá tři procenta světové populace, v současnosti je to 55 procent a do roku 2050 tento počet dosáhne podle OSN až 68 procent. Více než třetinu z nich budou tvořit lidé v Indii, Číně a Nigérii.

Nejlidnatější zemí je stále Čína (přes 1,4 miliardy lidí), ale druhá Indie (přes 1,3 miliardy) podle OSN již v roce 2027 Čínu předstihne. V obou zemích žije nyní 37 procent světové populace. Velký „skok“ by měla udělat Nigérie. Dnes sedmá nejlidnatější země světa by se měla stát v budoucnu světovou trojkou v počtu obyvatel za Indií a Čínou.

Z jednotlivých světadílů je nejlidnatější Asie, kde žije asi 4,7 miliardy lidí (61 procent světové populace), následovaná Afrikou (1,3 miliardy, podíl 17 procent) a Evropou (750 milionů, podíl deset procent). V Latinské Americe a v oblasti Karibiku žije 650 milionů lidí (osm procent světové populace), v Severní Americe 370 milionů (pět procent populace) a v Austrálii a Oceánii 43 milionů.

Čínská populace dosáhne vrcholu v roce 2029, uvádí studie. Zemi hrozí ekonomické problémy Číst článek

Zvýší se také očekávaná délka dožití, ze současných 72,6 roku na 77,1 roku v roce 2050. Například v roce 1990 to bylo 64,2 roku.

Symbolickým obyvatelem zeměkoule s pořadovým číslem šest miliard byl OSN před 20 lety vybrán rodák ze Sarajeva Adnan Nević. Symbolickým obyvatelem zeměkoule s pořadovým číslem pět miliard byl OSN vybrán v červenci 1987 rodák ze Záhřebu Matej Gašpar.

V roce 2011 však tehdejší generální tajemník OSN Pan Ki-mun na rozdíl od předešlých milníků prohlásil, že nemůže přesně stanovit, kdo se stal sedmimiliardtým člověkem na světě. OSN stanovila 3. říjen 2011 jako datum dosažení dalšího milníku sedmi miliard hlavně proto, aby upozornila na problémy spojené s rostoucí světovou populací.