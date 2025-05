Ruští hackeři se nabourali do rumunských kamer. Rozvědka tak sleduje pomoc proudící na Ukrajinu

Ruská vojenská rozvědka (GRU) měla získat přístup k tisícům rumunských bezpečnostních kamer. Proniknout měla i do kamerových systémů dalších zemí NATO, zejména těch, které sousedí s Ukrajinou. Vyplývá to z vyšetřování, které nedávno podnikly Spojené státy ve spolupráci s evropskými zeměmi. Rusové mohou na kamerách sledovat hlavně vojenskou a humanitární pomoc, která proudí do Kyjeva. Informoval o tom web rumunské redakce Rádia Svobodná Evropa.

Bukurešť/Moskva 11:07 26. května 2025