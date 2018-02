Ruští kriminalisté vyšetřují případy zneužívání dětí v sirotčinci na Jižním Uralu

O pedofilním skandálu v jednom z dětských domovů na Jižním Uralu jako první informovaly stránky chelyabinsk74.

Autoři se opírají o svědectví nejméně tří pěstounských rodin, kterým jejich svěřenci – chlapci ve věku od 10 do 14 let – prozradili, že k nim do dětského domova pravidelně přijížděl jistý strýček Sergej a další muži, kteří chlapce vozili za město k jezeru a tam je znásilňovali.

Podle uralských novinářů existuje podezření, že vychovatelky za to od pedofilů braly peníze. Vedení dětského domova se hájí tím, že jde o psychicky narušené děti, které si vymýšlejí různé báchorky.