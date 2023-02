Projekt Rádio svobodné Rusko. Jourová chce podpořit nezávislé novináře, kteří uprchli z vlasti

Po Evropě je rozptýleno několik stovek ruských novinářů, kteří se snaží Rusům přinášet nezávislé informace o válce na Ukrajině a čelit tak masáži propagandy Kremlu. Většina těchto novinářů utekla ze země brzy po začátku ruské agrese. Usadili se často v Pobaltí nebo v Amsterdamu. Ruský režim je teď považuje za cizí agenty. Antverpy 6:00 27. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Věra Jourová | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„K odjezdu jsme se rozhodli se během dvou dnů. Přes noc lidé opustili své rodiny, domy, děti,“ vzpomíná šéfredaktor listu Moscow Times Andrej Šmarov na své rozhodnutí opustit Rusko. Spolu s dalšími kolegy k němu dospěl poté, co ruská Duma loni v březnu přijala zákon kriminalizující mimo jiné označení ruské agrese za válku. Šmarov pochází z Nizozemska, v Rusku ale žil s rodinou od roku 1989.

„Když jsme odjeli, doufali jsme, že za půl roku se vrátíme do Ruska, říkali jsme si, že na Vánoce budeme doma,“ říká Andrej.

V Amsterdamu teď v Moscow Times pracuje desítka lidí. Redakci sdílí společně s dvěma ruskými televizemi: TV Rain a TV Meduza. „Dali nám status zahraničního zpravodaje. Nemáme humanitární, uprchlický status. Jsme zde jako ruští profesionálové. Díky tomu jsme mohli začít okamžitě fungovat. Jsme ale ve finančně obtížné situaci. Protože žít a pracovat v Amsterdamu, a obecně v Evropě, je mnohem nákladnější, než v Rusku,“ vysvětluje šéfredaktor listu Moscow Times.

Jednou z nejvýraznějších tváří TV Rain je komentátor a analytik Mikhail Fishman - i on ihned po přijetí cenzurního zákona s rodinou opustil Rusko, chvíli žili v Ázerbajdžánu, pak v Izraeli, až nakonec zakotvili v Amsterodamu, kde teď televizní stanice sídlí.

„V podstatě dělám to, co jsem dělal vždycky. Už mnoho let mám jednou týdně svůj pořad. Rozdíl je v tom, že teď je celý pořad jen o válce a o politických a ekonomických dopadech války. Profesní výzvou samozřejmě je dělat svoji práci zvenčí. Je obtížnější vědět, co se doma děje,“ popisuje svou práci Mikhail.

Šmarov i Fishman se shodují, že velký problém pro jejich média představuje financování provozu. Odchodem z Ruska média přišla téměř o veškeré dosavadní příjmy. Kvůli sankcím navíc nemohou čerpat ani finance z reklamy.

„Google neumožňuje reklamy v ruském jazyce. Totéž platí o Youtube. Sankce naprosto podporuji, ale je důležité si uvědomit, že pro nás jako nezávislá média je to velký problém. Jsme teď závislí na financích od různých institucí a jednotlivců,“ vysvětluje Šmarov.

Podpora od Jourové

Podpořit ruské nezávislé novináře se rozhodla místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová. „Já hledám způsob, jak je podpořit z hlediska přidělování oficiálního statusu, což znamená víza nebo povolení k pobytu, což řeší jednotlivé státy jednotlivě, takže myslím, že by bylo dobré, kdyby těch několik států na to měly společný postup,“ říká.

Ruská nezávislá média, by mohla z evropských peněz taky získat finanční injekci na provoz a techniku, uvedla Jourová.

„Já bych tam chtěla poslat nějakou injekci, my máme v rozpočtu tři miliony eur. Ale jsou to peníze, které by měly být v menšině..... Já dělám všechno pro to, abychom to rozjeli na jaře, takže je to rychlý projekt,“ popisuje.

Projekt na podporu ruských nezávislých novinářů chce Jourová nazvat Rádio svobodné Rusko - byť vznik žádného nového rádia v plánu není. Podobné zázemí pro ruské novináře jako v Amsterodamu by mělo vzniknout také v Praze.