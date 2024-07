Ruští školáci odletěli na tábor do KLDR. 250 dětí čeká podle úřadů ‚nabitý a pestrý program‘

První skupina téměř 250 ruských školáků odletěla z Vladivostoku na tábor do Severní Koreje, oznámily úřady v ruském Přímořském kraji. Jde o první výpravu ruských dětí do tábora v KLDR po pandemii covidu-19. Podobně letos v únoru do Pchjongjangu přiletěla první skupina turistů po pandemii, a to rovněž z Ruska. Vladivostok 7:13 23. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Děcka čeká nabitý a pestrý program,“ slibují úřady (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Rusko prohlubuje vztahy s Pchjongjangem od doby, co se dostalo do mezinárodní izolace v důsledku invaze na Ukrajinu. „Děcka čeká nabitý a pestrý program,“ slibují úřady, podle kterých si ruská výprava s sebou veze „národní atributy, aby v plné kráse předvedla dětem z KLDR kulturu Ruska“. Na snímcích drží některé děti balalajky, podotkl server The Moscow Times.

Tábor Sondovon, kam výprava dětí z Přímořského kraje, Moskvy, Petrohradu a dalších ruských končin zamířila, byl postaven před 60 lety v severokorejském městě Wonsan na pobřeží Japonského moře. Jeden z Rusů, který byl na táboře jako školák už v minulém desetiletí, podle serveru uvádí, že se museli podřídit přísným omezením a účastnit se každý den propagandistických akcí.

Mnoho Rusů má nyní problémy s cestováním do Evropy nebo Spojených států kvůli sankcím, které západní země na Rusko uvalily kvůli invazi na Ukrajinu. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov loni v říjnu prohlásil, že by Rusům doporučil Severní Koreu jako destinaci pro dovolenou.