Posílají nás na jatka. Nejsme pro ně lidé, protože jsme zločinci, popisují ruští vězni bojující na Ukrajině

Ruští vězni najatí do bojů na ukrajinské frontě popsali listu The New York Times (NYT), jaké panují podmínky v ruské armádě, včetně nepravidelného vyplácení mezd v menší výši, než jakou jim ruský stát slíbil ve smlouvách. V obsáhlém materiálu mimo jiné vypověděli, že nemají možnost odškodnění v případě zranění, velitelé jim brání odnášet těla mrtvých z bojiště a armáda na ně vyvíjí tlak, aby na frontě zůstali i poté, co jim vyprší kontrakt.

