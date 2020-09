Naděje demokratů hasnou. Romney podpořil brzké hlasování o volbě náhradníka soudkyně Ginsburgové

Republikánský senátor Mitt Romney podpořil snahu lídrů horní komory amerického Kongresu uspořádat hlasování o náhradnici zemřelé liberální soudkyně Nejvyššího soudu USA Ruth Baderové Ginsburgové ještě před listopadovými prezidentskými volbami. Opoziční demokraté tak podle řady amerických médií v podstatě ztrácí naděje na to, že by se jim mohlo podařit oddálit potvrzení nové soudkyně až na období po lednové inauguraci příštího prezidenta. Washington 23:48 22. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mitt Romney | Foto: licence Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0, Gage Skidmore

V případě vítězství demokratického kandidáta Joea Bidena by mohli odvrátit prohloubení konzervativní většiny ve vlivném soudu. O to ale nyní demokraté de facto přišli.

„Při posuzování prezidentovy kandidátky (do Nejvyššího soudu) se hodlám řídit ústavou a precedenty,“ prohlásil Romney. „Historický precedent nominací ve volebním roce je takový, že Senát obvykle nepotvrzuje kandidáta opoziční strany, ale potvrzuje nominanta své vlastní,“ dodal senátor ve vyjádření.

Podle stanice CNN Romneyho prohlášení v podstatě zajišťuje, že Senát k hlasování o nástupkyni Ginsburgové přistoupí ještě před volbami plánovanými na 3. listopad. Pokud by se tak stalo, šlo by o jeden z nejrychlejších potvrzujících procesů podobné důležitosti v americké historii, poznamenává CNN.

Také list The Washington Post tvrdí, že otázkou nyní není zda, ale kdy bude současný Senát o zaplnění uvolněného křesla ve vlivném tribunálu hlasovat. Senátor Cory Gardner, u nějž se spekulovalo o možné opozici k rychlému postupu republikánů, totiž již v pondělí prohlásil, že se rovněž chystá hlasovat o kandidátce navržené prezidentem Donaldem Trumpem.

Republikáni mají v horní komoře většinu 53 ku 47, K zablokování hlasování o náhradnici Ginsburgové by tak museli porušit stranickou disciplínu čtyři senátoři prezidentovy strany. Zatím se tak vyslovily pouze dvě senátorky, a to Susan Collinsová za stát Maine a Lisa Murkowskiová z Aljašky, další se podle očekávání už nepřidají.

Demokraté obviňují republikány z pokrytectví a poukazují na to, že v roce 2016 odmítli dopřát slyšení kandidátovi tehdejšího demokratického prezidenta Baracka Obamy. Argumentovali tehdy tím, že by se o takové záležitosti nemělo rozhodovat ve volebním roce.

Konzervativní převaha

Letos se však po smrti Ginsburgové strana velice rychle sešikovala za senátním lídrem Mitchem McConnellem, který hlasování před volbami přislíbil jen několik hodin po pátečním úmrtí sedmaosmdesátileté liberální ikony Ginsburgové.

Ačkoliv se někteří republikánští politici snaží svůj postup vysvětlovat odlišnostmi mezi nynější situací a tou před čtyřmi lety, prezident Trump se netajil tím, že se jedná především o mocenskou záležitost. „Prezident Obama neměl většinu v Senátu. Když tam máte většinu – když máte ty hlasy – můžete si svým způsobem dělat, co chcete,“ řekl v pondělí v televizi Fox News.

Americká ústava za nynějších okolností nedává demokratům možnost postup republikánů zablokovat. Někteří opoziční politici hovořili o podání další ústavní žaloby na Trumpa s tím, že by tím zablokovali jednání horní komory. Jiní navrhovali pozdržení schvalování rozpočtu pro federální vládu, který vyprší ke konci září.

Druhý nejvýše postavený demokrat v Senátu Dick Durbin se však podle Reuters domnívá, že by podobné taktiky republikány jen zdržely, nedokázaly by je však zastavit.

Trump jmenoval za svoje působení v Bílém domě do Nejvyššího soudu již dva své kandidáty, čímž v tribunálu převládli konzervativně zaměření soudci. Pokud by stihnul jmenovat další členku soudu, měli by konzervativci převahu vůči liberálnímu křídlu již šest ku třem.

Republikáni se přitom podle The Washington Post budou zřejmě snažit prosadit novou soudkyni ještě před 3. listopadem, aby měli případnou výhodu, pokud by po volbách u Nejvyššího soudu skončily některé spory o přepočet hlasů, jak se stalo například po souboji mezi republikánem Georgem Bushem mladším a jeho soupeřem Alem Gorem v roce 2000.