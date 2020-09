Tisíce Američanů se loučí se soudkyní Ginsburgovou. Bojí se, že s ní končí i právo žen na potrat

Kolem mramorově bílé budovy Nejvyššího soudu se vine dlouhý had čekajících lidí. Rozdávají se tu černé pamětní roušky, lidé nosí růže i slunečnice. Osobně tu znal Ruth Ginsburgovou málokdo, přesto můžeme zahlédnout i slzy lítosti a zármutku.

„Byla to žena, která nám ostatním Američankám umožnila v této zemi plnohodnotný život. Dosáhla třeba toho, že si ženy směly brát hypotéky, aniž by k tomu potřebovaly manželův podpis. Dnes to považujeme za samozřejmost, ale kdyby za nás nebojovala, tak bychom to neměly. Bojovala za právo žen vyniknout, uspět a být víc než jen hospodyněmi, pokud to chtějí. Zaručila nám příležitosti a důstojnost. Teď se bojím, že se Amerika na všech těchto frontách vrací zpátky. Trápí mě to a je mi z toho smutno. Přišla jsem Ginsburgové poděkovat za sebe a za své, ale i za všechny americké dcery,“ řekla Radiožurnálu po hodině a půl čekání a po krátkém pohledu na rakev obdivované soudkyně Sue Williamsová.

Nově vzniklé pietní místo v jiné části Washingtonu | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Prezident Donald Trump v sobotu oznámí jméno – zřejmě také ženy – která má Ginsburgovou v devítičlenném sboru Nejvyššího soudu nahradit. Republikánské vedení chce nominaci v Senátu rychle schválit a ještě před případnými volbami danými změnami posílit konzervativní většinu u Nejvyššího soudu.

Přesně to od nich řada republikánských voličů očekává. „To je způsob, jak v Americe měníme zákony. Díky bohu, prezident Trump už do Nejvyššího soudu dosadil dva soudce, kteří jsou proti potratům. Už teď jsme na pokraji přehodnocení toho precedentu ze sedmdesátých let a s dalšími konzervativními soudci tu změnu můžeme ochránit na desítky let dopředu. Ústava říká, že každá osoba má právo na život, svobodu a usilovat o štěstí. To se týká i dítěte v děloze,“ myslí si pastor Rives Grogan z Texasu, který právě tudy, ulicemi Washingtonu, pochodoval dříve v tomto roce při velké demonstraci proti potratům.

Právo žen na něj se symbolicky může vytratit právě se smrtí Ginsburgové, strachují se lidé, kteří se s ní teď přišli naposledy rozloučit.

„Bojím se, že ženy ztratí právo rozhodovat o svém těle, o tom, co je nejlepší pro ně a pro jejich rodiny. Bojím se, že zruší precedent, který federálně zaručuje právo na potrat. Bojím se, že to tu zase převezme patriarchát jako vždycky. Ti, co jsou teď u moci, nedokážou dohlédnout, že jejich sobectví a bezohlednost bude na ženy dopadat po generace. Na jejich dcery a vnučky. Způsobí víc škody, než si dovedu představit. Je to děsivé a tak frustrující!“ říká Sue Williamsová v černém tričku s velkým bílým portrétem Ginsburgové.

Se soudkyní se budou Američané veřejně loučit ještě během čtvrtku u budovy Nejvyššího soudu. V pátek se rakev přesune do sídla Kongresu a Ruth Bader Ginsburgová stane druhou ženou v historii, se kterou se Amerika takto bude loučit, a první s nejvyššími poctami.

Stánkaři poblíž budovy nejvyššího soudu | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas