Rutte: Jet do Moskvy teď není možné. Zelenskyj se s Putinem chce setkat, ale kdekoliv jinde než v Rusku
Jednání s premiérem Petrem Fialou (ODS), zasedání Pražského obranného summitu či on-line účast na jednání takzvané koalice ochotných v Paříži měl ve čtvrtek v Praze na programu generální tajemník Severoatlantické aliance (NATO) Mark Rutte. „NATO je vám extrémně vděčné za to, co Česko, vláda a prezident dělají,“ řekl Rutte v rozhovoru pro Radiožurnál.
Vy jste se na dálku zúčastnil jednání lídrů koalice ochotných. Máte už konkrétnější představu o tom, jak budou vypadat budoucí bezpečnostní záruky pro Ukrajinu?
Každým dnem jsou jasnější a myslím, že jsme skoro u cíle. Kanaďané a Evropané uznávají, že budou muset vyvinout hlavní část úsilí. Spojené státy před dvěma třemi týdny oznámili, že se také chtějí zapojit, takže pracujeme i s nimi, abychom měli jasno v tom, jak přesně bude vypadat jejich zapojení. Takže blížíme se.
Poslechněte si rozhovor pro Radiožurnál s generálním tajemníkem Severoatlantické aliance (NATO) Markem Ruttem
To znamená, že pokud přijde mírová dohoda, skutečné bezpečnostní záruky, tak budeme vědět, že Putin se už nikdy nepokusí obsadit ani km2 Ukrajiny. A to pomůže Zelenskému sednout si jednoho dne ke stolu s Rusy, až Rusové konečně budou ochotni jednat.
To zatím odmítali. Jak víme, Putin se nechce bavit, ale doufejme, že se to změní a pak Zelenský bude vědět, že má tyto garance.
Vladimir Putin právě ve středu pozval Volodymyra Zelenského do Moskvy. Prohlásil, že je ochoten se tam s ním sejít. Jak tento návrh vnímáte?
Je důležité, aby se taková schůzka uskutečnila, ale není možné, aby prezident Zelenský cestoval do Moskvy, když ruské rakety a drony dopadají na ukrajinská města, na nevinné lidi. Jet v této situaci do Moskvy opravdu není možné. Vím ale, že prezident Zelenský je připravený setkat se s Putinem, ovšem kdekoliv jinde na Zemi než v Rusku.
A co se týče bezpečnostních záruk, bavíte se už v koalici ochotných o konkrétních číslech, například kolik evropských vojáků bude nasazeno na Ukrajině?
Ano, dostává to už detailnější obrysy, ale já o tom nemohu mluvit, protože to je samozřejmě součástí parlamentního schvalování v mnoha zemích. Pravděpodobně nebudeme vše sdílet vnějším světem. Ne že bychom nevěřili vám, ale možná vaše rádio poslouchá Putin. A nechceme, aby byl moudřejší ohledně našich plánů.
Role Česka
Jaká bude role malých států, jako je Česko? Očekáváte, že se na zárukách pro Ukrajinu budou podílet?
Můžete vidět, že celkem třicet pět nebo třicet sedm zemí se zapojuje do těchto debat a mnoho z nich se snaží zapojovat velmi aktivně. Bude mnoho možností, jak se zapojit. Samozřejmě.
Vy v Česku toho děláte hodně, organizujete velmi úspěšně tu tzv. muniční iniciativu, která udržuje Ukrajinu v boji. Půldruhého milionu kusů munice v loňském roce.
NATO je vám extrémně vděčné za to, co ČR, vláda a prezident dělají. Také za podporu pozemních sil atd., takže děláte toho hodně, ale nemohu mluvit za českou vládu, jaká bude potenciálně česká role v bezpečnostních zárukách.
Samozřejmě dnes jsem byl společně s premiérem, měli jsme schůzku, pak přišel plán na schůzku koalice ochotných, a tak jsme si řekli, že se připojíme společně k této videokonferenci. Je tedy evidentní, že ČR je přinejmenším součástí těchto debat.
Konstantní koordinace
Jednali jste také s prezidentem Trumpem?
Máme s americkým prezidentem mnoho debat. Není na mně, abych oznamoval, jaké debaty se kdy konají, ale pokračuje konstantní koordinace mezi Spojenými státy, Kanadou a Evropou.
Takže všechny součástí NATO, ale také naši spojenci a přátelé mimo NATO. Například jednání koalice ochotných se účastnilo Japonsko. Jednali jsme také s premiéry Austrálie a Nového Zélandu. V mnoha případech se rozhodování účastní i Korea a to je dobře.
Zmínil jste českou muniční iniciativu. Její budoucnost je ale velmi nejistá vzhledem k nadcházejícím volbám v Česku. Umíte si představit, že by tu iniciativu mohl převzít jiný členský stát v případě, že ji příští vláda nebude chtít zachovat?
To je otázka z kategorie co bude, když. Na to se samozřejmě špatně odpovídá a také se nechci vměšovat do české politiky. Mohu ale říci, že jsme za tuto iniciativu velmi rádi.
Zároveň mohu slíbit, že já osobně i celá Severoatlantická aliance budeme vždy spolupracovat s každým, kdo se stane předsedou české vlády. Mám velkou důvěru v český politický systém a uvidíme, co bude po volbách.