Němečtí konzervativci mění svou migrační a azylovou politiku. Žadatele o azyl chtějí posílat do Rwandy

Jens Spahn, přední člen německých Křesťanských demokratů, o víkendu oznámil, že jeho strana podporuje myšlenku přepravy budoucích uprchlíků do zemí třetího světa. Tam by měli čekat, zatímco se bude zpracovávat jejich žádost o azyl. Přepraveni by byli do Ghany nebo Rwandy, popřípadě do zemí mimo EU, jako je Moldavsko a Gruzie.

